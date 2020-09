Valtellina, Franciacorta, Valcalepio e… I piatti e vini della Lombardia

Insieme all’Enoteca Gaudes, iniziamo un viaggio che ci condurrà in tutta l’Italia alla scoperta dei principali vini e piatti che contraddistinguono ogni Regione. Cominciamo dalla Lombardia, dove si possono trovare tante rinomate eccellenze da bere e da mangiare.

Il territorio lombardo possiede circa 22 mila ettari di vigneti (Istat 2019) disseminati per tutta la sua superficie. Partiamo dalla Valtellina con i suoi vigneti situati su terrazzamenti lungo le pendici delle montagne: in zone di questo tipo il terreno rende molto difficile l’utilizzo di macchine agricole e quindi si usa il termine “viticoltura eroica” dato che molte operazioni come la vendemmia possono essere svolte solo manualmente.

Scendendo verso sud troviamo la provincia di Bergamo con Valcalepio e Moscato di Scanzo, a Brescia la celebre Franciacorta e i suoi spumanti, mentre oltrepassando Milano arriviamo nella zona dell’Oltrepo’ Pavese con i suoi vini spumanti e frizzanti.

In Valtellina il vitigno più diffuso è il Nebbiolo (localmente chiamato Chiavennasca) che dà origine allo Sforzato di Valtellina o Sfursat di Valtellina DOCG, vino ottenuto mediante parziale appassimento delle uve, e al Valtellina Superiore DOCG.

Nella provincia di Bergamo l’unione di vini Merlot e Cabernet Sauvignon permette di ottenere il Valcalepio Rosso DOC a cui si aggiunge la piccola DOCG del Moscato di Scanzo, prodotto dalle omonime uve, e la nuova produzione delle Terre del Colleoni DOC che ha ampliato il panorama viticolo bergamasco con vitigni come l’incrocio Manzoni e l’incrocio Terzi.

La Franciacorta è famosa soprattutto per i suoi vini spumanti Metodo Classico Franciacorta DOCG e infatti tre dei vitigni più coltivati nella zona sono Chardonnay, Pinot Bianco e Pinot Nero, tutti usati per la preparazione di questi vini.

E ancora, c’è l’Oltrepo’ Pavese, famoso soprattutto per i suoi vini frizzanti e per quelli spumanti; in questa zona troviamo vitigni come il Pinot nero, Bonarda e Barbera.

La cucina lombarda è molto varia visto anche la morfologia della regione: montagne, laghi, fiumi e pianure. Gli antipasti sono a base di salumi come la bresaola della Valtellina IGP e il salame di Varzi DOP vicino a Pavia, da servire insieme a un calice di Incrocio Terzi bergamasco.

Tra i primi piatti spicca la notevole varietà di risotti, tra cui quello più famoso sicuramente è il risotto alla milanese, ma anche minestre e minestroni come la zuppa alla pavese (con pane raffermo e uova). Da ricordare anche i pizzoccheri valtellinesi – tagliatelle di grano saraceno preparati insieme a patate e verze – conditi con formaggio e burro ben abbinabili ad un Valtellina superiore. I secondi sono soprattutto a base di carne come le cotolette alla milanese e gli ossibuchi. Inoltre si possono gustare molti piatti di cacciagione come lepre, cinghiale e capriolo magari insieme a un buon Valcalepio riserva.

Non è tutto: grazie alla presenza di fiumi e laghi, appartengono alla tradizione lombarda anche diversi piatti preparati con pesci d’acqua dolce come trote e carpe, per esempio un bel filetto di trota del lago di Garda abbinato a un Brut millesimato franciacortino.

Numerosi sono i formaggi a denominazione di origine, come il Taleggio dell’omonima valle, il Bitto in Valtellina, il Quartirolo lombardo, il gorgonzola, che ben si sposa con il Moscato di Scanzo, e molti ancora.

Tra i dolci, infine, ricordiamo il panettone e la colomba, ormai diffusi in tutta Italia, e ad essi si aggiungono la sbrisolona mantovana e tanti altri.

All’Enoteca Gaudes, a Torre de’ Roveri in via Marconi, 1, si possono trovare vini provenienti da tutta la Lombardia, dalla Valtellina all’Oltrepo’ passando per la Bergamasca e Franciacorta. Per avere ulteriori informazioni telefonare al numero 0350401452 oppure inviare un’e-mail a info@enotecagaudes.it

Rimani aggiornato sulle sue proposte consultando il sito www.enotecagaudes.it o accedendo alla pagina Facebook e Instagram.

In foto uno scorcio dello splendido lago di Garda