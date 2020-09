Ulisse, Mare fuori o La Traviata? La tv del 23 settembre

Per la prima serata in tv, mercoledì 23 settembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Ulisse: il piacere della scoperta – Raffaello Sanzio, artista divino”, con Alberto Angela. Chi era davvero Raffaello Sanzio? A 500 anni dalla morte tracceremo un ritratto completo dell’artista. Pittore divino certamente, ma anche architetto, restauratore, scenografo, protettore delle antichità e poeta. Un percorso alla ricerca della personalità autentica di un gigante del Rinascimento.

Su RaiDue alle 21.20 prenderà il via la serie “Mare Fuori”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Vite spezzate” ed “Educazione criminale”. Nel primo, Filippo è un giovane pianista milanese, benestante, Carmine proviene da una famiglia criminale napoletana, ma ha scelto un lavoro onesto. Si ritrovano a condividere la stessa cella nell’Istituto di Pena Minorile… Nel secondo, Filippo è un giovane pianista milanese, benestante, Carmine proviene da una famiglia criminale napoletana, ma ha scelto un lavoro onesto. Si ritrovano a condividere la stessa cella nell’Istituto di Pena Minorile…

Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli.

Su Canale5 alle 21.20 ci sarà “Temptation island”, condotto da Alessia Marcuzzi

Su Rete4 dalle 20.30 andrà in onda “Stasera Italia”.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.25 c’è “Rambo 2 – La vendetta”; su Rai4 alle 21.20 “L’ora nera”; su La7D alle 21.30 “Gloria, una notte d’estate”; su La5 alle 21.05 “Rosamunde Pilcher – Appuntamento al fiume”; su Iris alle 20.55 “Ocean’s eleven – Fate il vostro gioco”; e su Italia2 alle 21.15 “City hunter special – Guerra al Bay City Hotel”.

Spazio alla lirica su Rai5 alle 21.15 con “La Traviata” di Giuseppe Verdi con la regia di Giuseppe Bertolucci. Protagonisti Darina Takova, Giuseppe Sabbatini e Vittorio Vitelli. Sul podio il maestro Carlo Rizzi. Regia televisiva a cura di Patrizia Carmine.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 “Atlantide”; su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip” e su Real Time alle 21.20 il docu-reality “La clinica per rinascere: Obesity Center Caserta”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.