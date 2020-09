Tamponi a studenti: venerdì apre il drive through di Martinengo

L’Asst Bergamo ovest, nell’ambito delle iniziative di prevenzione della pandemia da Covid 19, in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Martinengo, attiverà a partire da venerdì 25 settembre la postazione Drive – Through per l’effettuazione dei tamponi nasofaringei agli studenti e al personale scolastico, a Martinengo in Via Gramsci (di fronte alla Sede degli Alpini) dalle 9.00 alle 13 (da lunedì a venerdì).

Il tampone sarà eseguito stando comodamente seduti sulla propria autovettura, anche nel caso di minori.

L’accesso è libero per gli allievi dalle scuole d’infanzia fino alle secondarie superiori e al personale scolastico, previo compilazione del modulo di autocertificazione vidimato dalla scuola e previo contatto con il Pediatra di Libera Scelta o il Medico di Medicina Generale (che può inviare in autonomia lo studente se i sintomi si manifestano al domicilio).

Il referto sarà reso disponibile esclusivamente sul Fascicolo Sanitario Elettronico. Si consiglia ai genitori di verificare di aver espresso il consenso per i propri figli minorenni, affinché i clinici possano visionare l’esito.

Per i tamponi prescritti, invece, su ricetta rossa in esenzione, direttamente dai medici di Medicina generale saranno a breve rese note le modalità di prenotazione.

L’Asst ringrazia per la collaborazione l’Amministrazione comunale e il locale Gruppo Alpini.