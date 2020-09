Il terzo week-end del Settembre del Moscato di Scanzo e dei sapori scanzesi è appena trascorso con tante iniziative organizzate all’insegna dei pregiati prodotti enogastronomici del territorio: dalle visite culturali insieme ai Custodis al trekking letterario con Terre del Vescovado e Gite in Lombardia fino al concerto del duo dei Novotono. E poi, le tante proposte di degustazione tra cantine aperte, menù a km0, aperitivi e gelati. Un weekend particolarmente importante per Scanzorosciate, infatti domenica 20 settembre si è tenuta la Staffetta delle Associazioni. Un momento di aggregazione e di rilancio del forte spirito associazionistico che si trova nella comunità di Scanzorosciate con l’obiettivo di dare un messaggio alla Comunità di “ripartenza”, condivisione e solidarietà. Una prova non competitiva alla quale hanno partecipato quindici associazioni di Scanzorosciate e alcune delegazioni di gruppi sportivi dei paesi limitrofi. Durante l’iniziativa sono stati premiati anche i vincitori della Moscato di Scanzo Virtual Trail. Sempre in occasione della Staffetta delle Associazioni è iniziata la raccolta fondi a sostegno del progetto “Crescere in natura”. I proventi saranno devoluti alle scuole dell’infanzia di Scanzo, Rosciate e Tribulina con i quali sarà possibile acquistare arredi per esterno in legno e materiali per l’esplorazione della natura, alcune attività agricole e lo studio della flora.

L’appuntamento è con l’ultimo weekend dedicato al Settembre del Moscato di Scanzo e dei sapori scanzesi, che si terrà da venerdì 25 a domenica 27 settembre. Scopri tutte le informazioni sul sito ufficiale www.festadelmoscato.it e prenota la tua esperienza!