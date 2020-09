Parzanica, il neosindaco Cristinelli: “Ringrazio gli abitanti, abbiamo molto da fare”

“Ringrazio gli abitanti perchè hanno dato fiducia alla squadra di giovani da me composta: abbiamo molto da fare e siamo pronti a prendere in mano le redini del paese”. Così il nuovo sindaco di Parzanica, Battista Cristinelli, commenta i risultati delle elezioni amministrative di domenica 20 e lunedì 21 settembre.

Alle urne Cristinelli, già sindaco dal 2001 al 2011, ha vinto guidando la lista “Parzanica Futura”, con cui ha ottenuto il 55,07% dei consensi: ha prevalso, così, sullo sfidante Corrado Danesi che, con la lista “Forza popolare per Parzanica”, è arrivato al 44,93%.

“Devo ringraziare gli abitanti di Parzanica – ha dichiarato il primo cittadino – perchè hanno dato fiducia alla squadra di giovani da me composta. Colgo l’occasione anche per ringraziare il commissario prefettizio che, in questo periodo, ha svolto un gran bel lavoro, soprattutto durante l’emergenza Covid, Siamo pronti a prendere in mano le redini dell’amministrazione comunale e abbiamo tanto da fare, a cominciare dalla cura del territorio, la manutenzione dei sentieri e la tutela dell’ambiente, perchè il nostro paese ha tante potenzialità turistiche da valorizzare. Di conseguenza, il nostro primo intervento sarà quello di potenziare la Protezione civile in modo che – anche con l’aiuto dei nuclei dei paesi vicini – si possa procedere alla pulizia dei sentieri per offrire ai turisti i bellissimi scenari che abbiamo. Altre priorità sono implementare la raccolta differenziata dei rifiuti, rivedere il posizionamento dei cassonetti e rafforzare il sistema di smaltimento dei rifiuti”.