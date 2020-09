No della Provincia alla centrale idroelettrica nel centro storico di Seriate

Archiviata la realizzazione della centrale idroelettrica sulla sponda destra del Serio, nel centro storico di Seriate. L’Ufficio Ambiente della Provincia di Bergamo ha archiviato definitivamente l’istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale, non avendo ricevuto riscontro da parte della società B.B.E. Srl, a cui erano state richieste integrazioni e chiarimenti. Non essendo stato messo nelle condizioni di poter riprendere l’istruttoria e concludere il procedimento, l’ufficio provinciale competente ha così archiviato l’iter per la concessione a procedere nell’esecuzione del progetto di derivazione di acqua a uso idroelettrico dal fiume Serio, per la realizzazione della centrale idroelettrica denominata «Ferrovia”.

“La questione della centrale idroelettrica è stata più volta al centro dell’attenzione dell’Amministrazione comunale e del dibattito consiliare e seriatese. Questa Amministrazione si è sempre battuta per la difesa dell’ambiente, contro la realizzazione di un impianto idroelettrico eccessivamente impattante per il paesaggio naturale dove si voleva insediare – dichiara il sindaco Cristian Vezzoli -. Pur essendo favorevoli a fonti di energia pulita, non potevamo accettare un’opera così invasiva in un ambiente naturalistico e nel centro della città. Con questa determina provinciale si chiude un capitolo, nella speranza di non doverlo riaprire”.

A proporre la realizzazione dell’impianto, che prevedeva una turbina e l’edificazione di un muro di contenimento di sei metri di altezza e cinquanta di lunghezza, all’altezza della Casa di riposo e del ponte della ferrovia, fu il Consorzio di Bonifica della media Pianura Bergamasca. Nel marzo 2016 lo stesso ente presentò al Pirellone la domanda di autorizzazione per costruire l’impianto. In risposta, Regione Lombardia avviò l’iter per l’autorizzazione e convocò la Conferenza dei servizi. A quell’incontro, come ai successivi, l’Amministrazione comunale di Seriate ha partecipato attivamente chiedendo misure di mitigazioni a tutela della salute e dell’ambiente e inoltrando ad Arpa la richiesta di parere sull’impatto elettromagnetico e acustico dell’opera.

Conosciuti i dettagli del progetto, il Comune chiese alcuni interventi per mitigare l’impatto ambientale. Ma purtroppo, né il Consorzio né il gestore dell’impianto, la Bergamo Brescia Energie Srl, accettarono le richieste dell’Amministrazione, che si oppose alla realizzazione dell’impianto, rigettando il progetto. Gli uffici comunali ribadirono il parere negativo, evidenziando alla Regione la mancanza di un’idonea perizia relativa all’impatto acustico validata da Arpa, l’assenza della previsione di opere di mitigazione ambientale tali da garantire la compatibilità paesistica dell’opera pubblica con il contesto naturale, che avrebbe deturpato la vista delle due sponde del fiume e dei ponti. Accolte le osservazioni, il Pirellone avviò la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale per verificare la fondatezza delle considerazioni comunali e la sostenibilità del progetto. Oggi la questione è archiviata, con esito positivo per la tutela dell’ambiente.