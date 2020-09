Luigi Elena nuovo sindaco di Fuipiano: “Subito al lavoro guardando al presente e al futuro”

Luigi Elena è il nuovo sindaco di Fuipiano Valle Imagna. Alla guida della lista “Uniti possiamo Fuipiano” ha vinto le elezioni amministrative di domenica 20 e lunedì 21 settembre ottenendo il 61,97% dei consensi e superando l’ex sindaco Valentina Zuccala, che si era ricandidata con la lista “Per Fuipiano” arrivando al 38,03%.

Esprimendo il proprio entusiasmo, il neosindaco afferma: “Abbiamo lavorato professionalmente e seriamente come gruppo unito alla nostra comunità e ci mettiamo subito al suo servizio. La vittoria è stata il risultato di un lavoro svolto insieme, come tra l’altro indica il nostro simbolo, Uniti possiamo Fuipiano, che è stato recepito dalla comunità. È stata la risposta di un paese che vuole essere consapevole e informato, che dialoga, si confronta e partecipa e questo ci fa molto piacere: adesso subito al lavoro e via a realizzare dei risultati insieme”.

Infine, Luigi Elena conclude: “Punteremo sul gioco di squadra e sulla competenza all’interno dell’amministrazione e sul coinvolgimento della cittadinanza, come abbiamo scritto sulla prima pagina del nostro programma-progetto, che guarda allo stato attuale ma si proietta al futuro perché ha una visione da realizzare insieme alla comunità per il bene della stessa”.