Levate, infortunio in azienda: sub-amputazione di un dito per un’operaia 44enne

Infortunio sul lavoro nella mattinata di mercoledì 23 settembre a Levate. È successo intorno alle 11.30 all’interno della Cominter di via Selene, azienda si occupa di raddrizzatura, piegatura e taglio di tubi in rame per impianti di riscaldamento e raffrescamento.

A rimanere ferita, durante la fase di attrezzaggio di una macchina raddrizza-tubi, è stata un’operaia 44enne di nazionalità marocchina.

La lavoratrice ha riportato la sub-amputazione di un dito della mano destra: è stata curata all’Ospedale Papa Giovanni e dimessa con una prognosi di 25 giorni.

Le cause sono ancora in corso di accertamento da parte dei tecnici dell’Ats.