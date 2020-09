Il lungo lock down ci ha obbligato ad utilizzare maggiormente il web. La Fiera di Bergamo che in questi mesi ospita l’ospedale da campo per i malati Covid, ha raccolto la sfida e ha deciso di non arrestare la sua attività e di spalancare le porte di Agri Travel & Slow Travel Expo – la Fiera internazionale del Turismo lento, sostenibile e green di Promoberg – debutta in una versione innovativa: in digitale. L’appuntamento è sul web da giovedì 24 a domenica 27 settembre. Ogni persona (operatore o visitatore) potrà esplorare, attraverso la guida di un avatar, i tanti stand virtuali allestiti nei minimi dettagli da espositori italiani e stranieri provenienti da quattro continenti. La si visita gratuitamente da tutto il mondo con un click. Novanta espositori da quattro continenti, centinaia d’incontri tra operatori e decine di eventi nel weekend dedicati al pubblico.

Per partecipare – gratuitamente – alla prima fiera in 3D di Promoberg basta un pc e collegarsi in internet al seguente link: https://www.agritravelexpovirtual.it

Fabio Sannino, presidente di Promoberg ha sottolineato il “coraggio che Promoberg ha avuto nell’investire in un progetto innovativo in un periodo non certo facile per noi. La nostra prima fiera digitale ci consente, in un momento dove muoversi tra le nazioni e i continenti è complicato, di allargare la nostra offerta a livello globale. Il tema del turismo slow ben si addice al web, strumento che consentirà di amplificare le tante bellezze e qualità del nostro territorio. Grazie alle tante realtà d’eccellenza del nostro territorio ma anche a livello nazionale (Enit) che hanno creduto nel nostro progetto: insieme si possono raggiungere grandi risultati”.

“Promoberg ha lanciato una sfida molto importante e innovativa – ha rimarcato Maria Paola Esposito, segretario generale della Camera di commercio di Bergamo -. Sfida che abbiamo raccolto subito con entusiasmo per fare rete e portare avanti insieme un progetto che riunisce tutte le realtà del nostro territorio legate alla sua promozione in chiave turistica in Italia e nel mondo. È fondamentale, in questo periodo in cui è difficile spostarsi tra le nazioni e incontrarsi di persona, dare più opportunità possibili alle nostre imprese per metterle in grado di ripartire con progetti innovativi e di qualità. Sottolineo con piacere la partecipazione ad Agri & slow travel expo di molti operatori stranieri con i quali le realtà del nostro territorio possono creare rapporti efficaci e duraturi nel tempo”.

“La fiera digitale di Promoberg – ha osservato Lara Magoni, assessore regionale al Turismo – è uno degli strumenti giusti per rinascere, è una cambio strategico che fa la differenza. Agri Travel & Slow Travel Expo propone un’idea di turismo slow che oggi risulta sicuramente vincente: dopo mesi difficili, c’è tanta voglia di riscoprire ed esplorare in totale serenità, godendo del paesaggio e delle bellezze che la nostra Lombardia può offrire. Il visitatore ha bisogno di vivere emozioni che rimangano nel tempo. Esperienze uniche che i nostri territori, a cominciare dalla Bergamasca con le sue splendide montagne, possono regalare a chi vuole scoprire la Lombardia. Un viaggio curioso ed inedito tra laghi, vette, città d’arte e paesaggi incantati per apprezzare una terra davvero unica”.

Giovanni Sanga, presidente di Sacbo, la società che gestisce l’aeroporto di Orio al Serio ha evidenziato “il ruolo decisivo avuto dal nostro aeroporto per lo sviluppo del nostro territorio. Oggi, grazie all’aeroporto, il 70% delle presenze turistiche sono straniere. Dobbiamo ulteriormente sostenere l’apertura di Bergamo al mondo. Manifestazioni quali Agri e slow travel vanno in tale direzione, perché promuovono con un progetto innovativo le tante bellezze del nostro territorio. Inoltre, in questo momento in particolare, è lo strumento ideale per creare e sviluppare nuovi contatti a livello internazionale. Crediamo nel trasporto intermodale e al mondo bike vogliamo potenziare con tre nuovi percorsi cicloturistici”.

I DATI DELLA MANIFESTAZIONE

Il nuovo format digitale presenta due aree distinte: la prima (Agri & slow travel expo) aperta da giovedì 24 settembre è riservata agli operatori e agli appassionati del settore ai quali viene offerta la partecipazione a un ricco programma di conferenze e workshop e l’inserimento nella fitta agenda di incontri B2B, da sempre generatrice di proficui scambi e confronti; la seconda area digitale (Fiera dei Territori, aperta anch’essa da giovedì; non si potrà accedere all’area riservata agli incontri tra operatori professionali) è pensata invece per il grande pubblico, che, grazie ad un programma ricchissimo di eventi (anche live) potrà apprezzare appieno le risorse e le opportunità di una nuova cultura legata al turismo, fatta di ricerca di percorsi autentici ed emozionali che sempre più manifestano forti legami con concetti quali una maggiore qualità della vita, sostenibilità e ambiente. In entrambi i casi l’ingresso alla fiera digitale è gratuito.Domenica 27 settembre, Giornata Mondiale del Turismo, AT&ST la celebrerà con eventi online da tutto il mondo.

La project manager Stefania Pendezza ha illustrato i numeri della prima edizione virtuale.

“Sono circa 90 gli espositori diretti presenti e 30 quelli rappresentati. Il 53% italiani, il 22,5% provenienti dall’Europa e il restante 24,5% dal mondo. La truppa più numerosa è quella lombarda (31 espositori), tra cui svetta Bergamo, con 18 realtà. L’Europa è rappresentata anche da un’associazione storica, Eurogites che riunisce 28 organizzazioni professionali di turismo rurale ed esperienziale provenienti da 24 Paesi europei e che è partner sin dalla prima edizione. Girando per il mondo, troviamo rappresentati i paesi quali Etiopia, Zanzibar, Zimbabwe, Egitto, Iran, Mongolia, Uzbekistan, Vietnam, Giappone, Perù, Turchia, Armenia”.

“Domanda e offerta si incroceranno particolarmente nella giornata di venerdì 25 settembre, quando workshop tra buyers e sellers genereranno oltre 800 incontri tramite videochat – ha proseguito Pendezza -. AT&ST presenta un ricco programma di conferenze e seminari, in tutto una trentina, che affronteranno tematiche legate alla sostenibilità, al turismo slow con particolare riferimento all’enogastronomia, al cicloturismo e all’accessibilità”.

“Ci sarà anche un focus di respiro internazionale riservato ai temi dell’Agenda 2030, in particolare alla mobilità combinata e agli scenari del turismo post-covid. Grande attesa anche per i numerosi workshop dedicati alla montagna, al cicloturismo, alla filiera del viaggio, ai cammini, al teatro sostenibile e all’evento Le terre dei Baschenis, un affascinante viaggio storico-culturale per conoscere le vicende della famiglia di frescanti che hanno lasciato opere immense nelle antiche valli Averara e Stabina” ha concluso Pendezza.

A ciò si aggiungono oltre 60 eventi live d’intrattenimento per il grande pubblico: balli e rappresentazioni di folclore italiano, ricette e show cooking nazionali e internazionali, presentazioni di destinazioni turistiche e prodotti agroalimentari, rappresentazioni delle diverse culture come quella giapponese con la cerimonia del tè e la scrittura giapponese, e molto altro ancora, realizzati grazie ai contributi innovativi creati e promossi da espositori e partner.

“Si tratta di una fiera che fa formazione ed educazione – ha rimarcato Raffaella Castagnini, responsabile del Servizio promozione e sviluppo economia locale della Camera di Commercio di Bergamo – pensando in particolare alle nuove generazioni. Ed è bello sapere che il tanto lavoro fatto non finirà domenica 27 settembre, come Camera di Commercio abbiamo realizzato quattro bellissimi video che raccontano le tipicità e le bellezze del nostro territorio. Video che saranno un biglietto da visita per il territorio bergamasco”.

Alessandra Pitocchi responsabile della comunicazione per VisitBergamo ha sottolineato “l’importanza di presentarsi a livello internazionale quale unico soggetto. Le partnership che si sono create attorno ad Agri e slow travel ci hanno consentito di avere l’agenda fitta di appuntamenti con realtà italiane e internazionali. Dopo essere stata conosciuta nel mondo per i mesi drammatici della pandemia, ora Bergamo sta diventando il simbolo della rinascita, anche nel settore turistico. Abbiamo l’opportunità di farci conoscere a tantissimi operatori nel mondo per le tante eccellenze del nostro territorio. Notevole lo sforzo compiuto da Promoberg nel proporre una fiera digitale rivolta anche al grande pubblico. Uno sforzo che mi auguro raccolga i risultati che si merita”.

In collegamento dalla Spagna è intervenuto in diretta Ehrlich Klaus, Segretario generale di Eurogites, associazione che raggruppa 28 organizzazioni professionali di turismo rurale ed esperienziale provenienti da 24 paesi europei: “Eurogites è presente dalla prima edizione, perché ha sempre creduto nella bontà del progetto che si basa sulla condivisione di idee dal respiro internazionale. Siamo sicuri del successo dell’edizione digitale nella quale saremo presenti con molti webinar sui temi più caldi del momento”.

Giorgio Palmucci, Presidente di Enit, l’Agenzia nazionale italiana del turismo, in un videomessaggio ha dichiarato quanto sia: “Bello che la manifestazione coincida con la Giornata Mondiale del Turismo in programma domenica 27 settembre. Così come è importante che la fiera digitale metta in evidenza anche le destinazioni meno conosciute ma non per questo meno belle. Ad Agri travel raccontiamo le tante bellezze italiane agli stranieri, ma con l’obiettivo di farle conoscere anche agli stessi italiani. Raccontiamo un’Italia che non si è arresa e che sta dimostrando di saper gestire meglio la ripresa dall’emergenza sanitaria”.