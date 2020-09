Un cielo che sa di autunno, e infatti…. Con Ivan Malaspina del Centro Meteo Lombardo andiamo a scoprire se questo tempo proseguirà a Bergamo.

ANALISI GENERALE

In queste ore la depressione iberica viene agganciata da una più vasta struttura ciclonica con motore principale intorno al Regno Unito e che piloterà il passaggio di fronti più organizzati verso l’Europa centro-meridionale con precipitazioni più significative anche sulla nostra regione tra giovedì pomeriggio e venerdì sera. Le temperature, dopo il calo di questi giorni per via dell’aumento della copertura nuvolosa, subiranno un brusco ribasso nella giornata di sabato a causa del ricambio d’aria che avverrà al passaggio del fronte nuvoloso.

Mercoledì 23 settembre 2020

Tempo Previsto: al mattino nubi su tutta la regione con qualche pioggia debole nelle prime ore, ma con tendenza al miglioramento. Nel pomeriggio parzialmente nuvoloso in pianura, nubi sui monti con qualche piovasco, specie sul settore prealpino. In serata tendenza a un generale miglioramento con ampie schiarite in pianura e cieli parzialmente nuvolosi sui rilievi.

Temperature: stazionarie. In pianura minime per lo più comprese tra 16 e 18 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 24 e 26 °C.

Giovedì 24 settembre 2020

Tempo Previsto: al mattino parzialmente nuvoloso su tutta la regione con schiarite più ampie sulla bassa pianura. Nel pomeriggio parzialmente nuvoloso in pianura, maggiore nuvolosità sui rilievi con l’arrivo di qualche piovasco. In serata rapido peggioramento a partire da Prealpi, Lario e pianura occidentale con rovesci diffusi, in progressiva intensificazione ed estensione a gran parte della regione entro la notte.

Temperature: massime in lieve aumento. In pianura minime per lo più comprese tra 16 e 18 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 25 e 27 °C.

Venerdì 25 settembre 2020

Tempo Previsto: al mattino nubi ovunque con piogge o rovesci su tutta la regione, più persistenti tra fascia prealpina e alta pianura. Nel pomeriggio persistono nubi e piogge diffuse, ma con tendenza ad attenuazione e cessazione dei fenomeni sui settori occidentali. Nella sera probabile miglioramento da ovest verso est con residui piovaschi sull’est della regione.

Temperature: in diminuzione. In pianura minime per lo più comprese tra 15 e 17 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 22 e 24 °C.