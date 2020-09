E la pioggia arrivò. Con tuoni e fulmini nella notte tra lunedì e martedì. È autunno? Risponde Ivan Malaspina del Centro Meteo Lombardo

ANALISI GENERALE

La bassa pressione sul Golfo di Biscaglia sta indebolendo l’alta pressione sull’Europa occidentale e permette a deboli infiltrazioni di aria umida sud/occidentale di raggiungere anche la Lombardia. Tra martedì e mercoledì saremo pertanto interessati da deboli fronti nuvolosi che porteranno qualche precipitazione sparsa sulla Lombardia.

Nel corso dei prossimi giorni la depressione iberica sarà però agganciata da una più vasta struttura ciclonica con motore principale intorno al Regno Unito e che piloterà il passaggio di fronti più organizzati verso l’Europa centro-meridionale con precipitazioni più significative anche sulla nostra regione tra giovedì sera e sabato mattina.

Le temperature subiranno un graduale calo nel corso della settimana, prevalentemente per via dell’aumento della copertura nuvolosa, mentre un maggior rinfresco della massa d’aria potrebbe avvenire nel corso del prossimo week end.

Martedì 22 settembre 2020

Tempo Previsto: al mattino nubi su tutta la regione con piogge sparse su Prealpi, Lario, Valtellina, media e alta pianura centro/occidentale. Nel pomeriggio parzialmente nuvoloso in pianura, nuvoloso su Alpi e Prealpi con piovaschi sparsi. Nella sera nubi diffuse con piogge su Prealpi, laghi, media pianura bergamasca e bresciana; qualche piovasco possibile anche sul resto della regione.

Temperature: massime in lieve diminuzione. In pianura minime per lo più comprese tra 16 e 18 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 24 e 26 °C.

Mercoledì 23 settembre 2020

Tempo Previsto: al mattino nubi su tutta la regione con qualche pioggia debole nelle prime ore, ma con tendenza al miglioramento. Nel pomeriggio parzialmente nuvoloso in pianura, nubi sui monti con qualche piovasco, specie sul settore prealpino. In serata qualche piovasco anche sulla medio/alta pianura, ma con tendenza al miglioramento.

Temperature: stazionarie. In pianura minime per lo più comprese tra 16 e 18 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 23 e 25 °C.

Giovedì 24 settembre 2020

Tempo Previsto: al mattino parzialmente nuvoloso su tutta la regione con schiarite più ampie sulla bassa pianura. Nel pomeriggio parzialmente nuvoloso su tutti i settori con maggiore nuvolosità sui rilievi, dove non si esclude qualche locale piovasco. In serata rapido peggioramento a partire dalla pianura occidentale con piogge sparse, in progressiva intensificazione ed estensione a gran parte della regione.

Temperature: massime in lieve aumento. In pianura minime per lo più comprese tra 16 e 18 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 25 e 27 °C.