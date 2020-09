Mondiali di ciclismo femminile, tripla convocazione per la Valcar-Travel & Service

La crescita inarrestabile delle ragazze della Valcar-Travel & Service non è passata inosservata agli occhi di Dino Salvoldi.

In vista dei Mondiali in programma a Imola, il commissario tecnico ha deciso di puntare ancora una volta sul team di Bottanuco che sarà rappresentato da Elisa Balsamo, Marta Cavalli e Vittoria Guazzini.

Convocate per la prova in linea, la campionessa europea Under 23 e la giovane cremonese si contenderanno uno dei posti messi a disposizione per la Nazionale Italiana in attesa di conoscere il nome delle sette titolari e delle due riserve.

Pronta a metter a disposizione l’esperienza nelle due precedenti partecipazioni iridate, la 22enne cuneese proverà a resistere sull’arduo percorso con arrivo all‘Autodromo “Enzo e Dino Ferrari”, sfruttando le proprie doti veloci in caso di sprint ristretto.

Discorso diverso invece per l’ex campionessa italiana che, dopo essersi messa in luce sulle salite del Giro Rosa, proverà a offrire il proprio aiuto alla capitana Elisa Longo Borghini.

Posto assicurato invece per Vittoria Guazzini che rappresenterà il Bel Paese nella cronometro in compagnia di Vittoria Bussi.

Bronzo ai recenti Campionati Italiani, la 20enne toscana prenderà il via per la prima volta a una gara iridata èlite con la speranza di poter migliorare il sesto posto ottenuto fra le juniores a Innsbruck 2018.