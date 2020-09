Mezzoldo, la neo sindaca Siviero: “Festa con i cittadini, poi al lavoro insieme”

Poche parole, ma tanta emozione per il risultato ottenuto. Stefania Siviero è la nuova sindaca di Mezzoldo, in Valle Brembana. “Festeggerò con i miei colleghi e concittadini – si limita a commentare -. Poi inizieremo questo percorso insieme”.

Siviero, 48 anni, insegnante, succede a Raimondo Balicco, l’amato sindaco scomparso a marzo dopo aver contratto il Covid-19. “Vogliamo portare avanti il suo lavoro – aveva commentato in un’intervista a Bergamonews la neo sindaca -. Raimondo ci ha trasmesso valori importanti, anche l’amore per Mezzoldo e la dedizione totale a questo lavoro”.

Buona parte delle persone che compongono la lista ‘Stella Alpina’ facevano parte della vecchia Giunta. Tra i punti cardine del programma la cura del territorio e dell’ambiente, compresa la valorizzazione di borghi e percorsi di cammino come la via Priula e la via Mercatorum. “Vorremmo che la gente imparasse ad apprezzare davvero il nostro territorio – spiega Siviero -. Anche il turismo, vorremmo fosse qualcosa di più del solito ‘mordi e fuggi'”.

Il nostro obiettivo? “Direi piuttosto un sogno. È quello di vedere la gente del paese che sta bene, che vive bene. Lo spopolamento delle nostre montagne è un problema serio, dobbiamo lavorare per invertire la tendenza insieme a tutti i Comuni della nostra valle”.