La tua azienda merita di più, scegli Castellani Shop

Perché oltre 50mila clienti hanno scelto Castellani Shop? Tanti lo hanno fatto per la qualità Made in Italy certificata, altri per un’offerta con soluzioni curate e funzionali per ogni esigenza d’arredo d’industria, negozio e ufficio. Altri ancora sono stati convinti dalla preparazione del servizio di assistenza e l’autorevolezza di Castellani Srl, operativa da oltre mezzo secolo. Insomma, c’è un solo segreto: tutto ciò che rende unica l’esperienza Castellani Shop.

Lo store non è infatti un comune negozio virtuale specializzato nel mondo dell’arredo per aziende. Rappresenta l’espressione commerciale di Castellani Srl, società con oltre sessant’anni di esperienza nella realizzazione di scaffalature metalliche e soluzioni d’arredo per uffici e attività commerciali.

È il polo produttivo che rende unico il catalogo d’arredi. Ogni prodotto è infatti realizzato per garantire al cliente sicurezza, durevolezza e resistenza. Ogni fase del processo produttivo avviene nelle strutture aziendali: dalla progettazione all’assemblaggio. A garanzia dell’attenzione riposta nell’opera realizzativa c’è la certificazione MUN (Marchio Unico Nazionale).

Oltre che per gli aspetti qualitativi, che decidono la capacità dei prodotti di durare nel tempo, la proposta firmata Castellani si distingue per versatilità e completezza. Ci sono infatti soluzioni in grado di adattarsi a ogni contesto, ottimizzando spazi, funzionalità e usabilità.

Se poi il cliente ha bisogno di supporto per l’organizzazione dei suoi ambienti, può approfittare del servizio di progettazione dell’arredo, affidato ai designer dell’azienda.

Castellani Shop, l’offerta a misura di ogni ambiente aziendale

Basta scorrere l’ampio catalogo per comprendere subito quanto Castellani abbia puntato sulla completezza dell’offerta. Lo store digitale propone, ad esempio, scrivania ufficio, reception ufficio, librerie, scaffalature magazzino e negozio, banchi vendita, vetrine espositive, armadietti spogliatoio, arredi aziendali, sedie da ufficio e molto altro ancora.

Nella ricerca dell’arredo perfetto per i propri ambienti, il cliente può contare sul servizio di assistenza (attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 16:30), pronto a fornire tutti i dettagli tecnici e relativi all’acquisto. A questo s’aggiunge un altro vantaggio: transazioni e pagamenti sicuri (bonifico bancario, carta di credito, PayPal).

Oltre 50mila clienti hanno scelto qualità, funzionalità e ricercatezza degli arredi Castellani. Approfitta del Made in Italy certificato e dona più stile e produttività alla tua azienda. Scopri subito www.castellanishop.it.