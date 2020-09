Imma Tataranni, Enrico Brignano o Gerry Scotti? La tv del 22 settembre

Per la prima serata in tv, martedì 22 settembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Imma Tataranni – Sostituto Procuratore”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “L’estate del dito”: da un dito di donna avvistato in mare, Imma Tataranni si convince che dietro si nasconda un caso su cui vuole indagare. Decide di tornare dalle ferie a Matera alla sua Procura, dove conosce il nuovo Procuratore Capo, il dottor Vitali e insieme al giovane appuntato dei Carabinieri Calogiuri, suo fidato scudiero, inizia la sua indagine…

Su RaiDue alle 21.20 andrà in scena “Un’ora sola vi vorrei”. Enrico Brignano intrattiene il pubblico con uno show di varietà: monologhi, musica e divertimento, per ridere e offrire spunti su costume ed attualità…

Spazio all’attualità e alla politica su RaiTre, Rete4 e La7. Sulla terza rete della tv pubblica alle 21.20 ci sarà “#cartabianca” condotto da Bianca Berlinguer; su Rete4 alle 21.25 “Fuori dal coro” condotto da Mario Giordano; e su La7 alle 21.15 “diMartedì” condotto da Giovanni Floris.

Su Canale5 alle 21.30 l’appuntamento è con “Chi vuol essere milionario?”, condotto da Gerry Scotti.

Su Italia1 alle 21.20 sarà la volta di “Vodafone Battiti live”.

Per chi preferisse vedere un film, su Rai4 alle 21.20 c’è “Museo Folle rapina a Città del Messico”; su Rai5 alle 21.15 “Il labirinto del fauno”; su Iris alle 20.55 “La legge del più forte”; e su Italia2 alle 21.15 “Beverly Hills Cop: un piedipiatti a Beverly Hills”.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Drop Dead Diva”; su La5 alle 21.05 la replica del Grande Fratello Vip”; su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip” e su Real Time alle 21.20 il docu-reality “Primo appuntamento”

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.