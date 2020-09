I voti nei 13 Comuni bergamaschi che scelgono il sindaco – La diretta

Alle 9 di martedì 22 settembre parte lo scrutinio per le elezioni amministrative comunali. In terra bergamasca sono 13 i paesi chiamati a rinnovare il Consiglio e scegliere il sindaco, nessuno di loro avrà il ballottaggio perché contano tutti meno di ventimila abitanti.

In compenso in tre paesi il sindaco praticamente c’è già. Non solo è stato superato il quorum, obbligatorio laddove si presenta una sola lista, ma l’affluenza è talmente elevata che, tranne sorprese davvero eccezionali, anche i voti validi saranno il 50% più uno degli aventi diritto al voto.

I tre Comuni sono: Valleve dove Gianfranco Lazzarini con la lista “Uniti per Valleve” sarà il primo cittadino; Mezzoldo che sarà guidato da Stefania Siviero con la “Stella alpina”, me Colere che avrà sullo scranno municipale più alto Gabriele Bettineschi di “Avanti per Colere”.

Ore 9.45

A Clusone i giornalisti non sono ammessi allo spoglio (?)

Ore 9.43

Colere: ufficiale l’elezione di Gabriele Bettineschi con 587 voti

Ore 9.40

A Sorisole si profila una lotta fino all’ultima scheda, nessuno per ora sembra spiccare sugli altri candidati

Ore 9.35

A Cividate al Piano ha votato il 75,97% degli aventi diritto, record della provincia. Lo spoglio è iniziato intormno alle 9.20: tanti gli elettori che hanno indicato anche le preferenze

Ore 9.30

Gianfranco Lazzarini è il nuovo sindaco di Valleve con 69 voti, il 100% delle schede valide: “Ci attende un lavoro durissimo”

Ore 9.15

Qui Sorisole. Gli elettori sono 7578, votanti 5097 pari al 67,26%. Alle 9 in punto i presidenti delle sezioni hanno iniziato lo spoglio. A contendersi la carica di sindaco l’uscente primo cittadino Stefano Vivi, Stefano Stecchetti per Sorisole Insieme e Baggi Massimo per Impegno Comune. Alle 9 in punto i presidenti delle sezioni hanno iniziato lo spoglio. A contendersi la carica di sindaco l’uscente primo cittadino Stefano Vivi, Stefano Stecchetti per Sorisole Insieme e Baggi Massimo per Impegno Comune.

I 10 comuni (oltre a Colere, Mezzoldo e valleve)Gli altri Comuni sono:

Almè

Borgo di Terzo

Cene

Cividate al Piano

Clusone

Fuipiano

Gazzaniga

Oneta

Parzanica

Sorisole