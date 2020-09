Come hanno votato i Comuni bergamaschi al referendum: la mappa

Come hanno votato i cittadini bergamaschi al referendum costituzionale che riguardava la proposta di taglio dei parlamentari?

Il risultato finale, con il trionfo del "Sì", non è mai stato in discussione nemmeno nella nostra provincia dove la percentuale nelle 972 sezioni si è fermata poco oltre il 70% (70,26% per la precisione), col "No" al 29,74%.

Stesso esito, ma con proporzioni molto differenti, nel capoluogo dove il sindaco Giorgio Gori e la sua giunta si erano schierati apertamente contro la proposta referendaria: le 105 sezioni cittadine hanno restituito un 59,76% per il Sì e un No al 40,24%. In 8 sezioni è stato il No a trionfare, tra le quali però quelle poco significative dell'Humanitas Gavazzeni e della Rsa Gleno.

Ecco in quali sezioni della città di Bergamo ha vinto il No: 4 Palazzo Frizzoni (50,62%); 5 Elementari Diaz (53,65%); 6 Conservatorio Donizetti (51,79%); 10 Conservatorio Donizetti (52,25%); 21 Palazzo Frizzoni (53,73%); 23 Elementari Diaz (52,96%); 45 Humanitas Gavazzeni (57,14%); 85 RSA Gleno (53,85%);

L’affluenza definitiva in provincia di Bergamo è stata del 54,89% degli aventi diritto. A Bergamo città del 58,08%.

Nell'infografica potete vedere come ha votato ogni Comune della provincia orobica: una colorazione di verde più intensa indica una percentuale di "Sì" più alta. Scorri sulla mappa per scoprire i dati del tuo Comune, o cerca quello di tuo interesse nell'apposito campo.