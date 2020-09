Una vittoria nettissima, mai in discussione, decisamente inaspettata con queste proporzioni: Massimo Morstabilini, lista Clusone al Massimo, è il nuovo sindaco di Clusone.

Massimo Morstabilini

Staccata di circa 1.500 voti Antonella Luzzana, candidata del centrodestra che riuniva Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia e rappresentava l’amministrazione uscente di Paolo Olini (anche lui in lista).

Morstabilini, che cinque anni fa non era riuscito nell’impresa, si è imposto in tutte le nove sezioni clusonesi, le sette del capoluogo alla scuola Primaria di via Roma e le due alle Fiorine.

Il risultato finale dice 3.219 a 1.710: un solco ampio, già piuttosto chiaro dopo lo spoglio delle due sezioni delle Fiorine che già lanciavano la lista Clusone al Massimo al 65%.

Tantissimi i complimenti (di ogni colore) arrivati al nuovo primo cittadino, tra gli altri quelli del consigliere regionale Jacopo Scandella (Pd), ma anche di Michele Schiavi, sindaco di Onore e coordinatore di Fratelli d’Italia in Val Seriana.

La festa nella sede di via Carpinoni 11 è esplosa poco dopo le 10, quando ormai il distacco, a tre sezioni di distanza, era praticamente incolmabile: solo la scaramanzia ha rinviato il brindisi di rito a una ventina di minuti più tardi, con l’urlo di gioia del gruppo arrivato distintamente per le vie del centro.

“Grazie ai 3.219 cittadini che ci hanno votato – ha esultato Morstabilini – Non ci aspettavamo una vittoria così, ma significa che c’era voglia di cambiare. Il nostro intento è quello di unire il paese, quindi da ora sono il sindaco di tutti i clusonesi. La prima cosa che farò sarà presentare la squadra agli uffici, perchè quella è la macchina che fa funzionare il Comune”.