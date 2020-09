Cibo scaduto nelle macchinette, ditta di Seriate multata 10mila euro

A una ditta di Seriate, avente sul territorio numerose macchinette automatiche per la vendita di cibi e bevande, è stata elevata una sanzione pari a 10 mila euro durante un controllo effettuato dalla Polizia Locale Unione insieme sul Serio. Durante l’accertamento è emerso che all’interno dei distributori venivano messi in vendita alimenti oltre la data di scadenza. Sottoposti a sequestro amministrativo, sono stati ritirati dalla macchinetta di vendita e la società multata.

“Pur non costituendo un pericolo per la salute (così come previsto dalla normativa) la vendita di alimenti oltre la data di scadenza rimane un fatto che non dovrebbe accadere – spiegano dalla polizia locale -. Nei prossimi giorni avvieremo una serie di controlli in esercizi commerciali atti a verificare che la merce posta in vendita sia conforme alle linee del Ministero. Le sanzioni sono molto pesanti e se si dovesse riscontrare un deterioramento del prodotto o una cattiva conservazione, gli esercenti rischiano oltre la sanzione amministrativa anche una denuncia penale”.