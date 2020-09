Tra le 20 migliori pizzerie italiane da asporto anche una di Bergamo

C’è anche una pizzeria di Bergamo, la Scrocchia, tra le migliori venti d’asporto in Italia. Per festeggiare la sua quarta edizione, 50 Top Pizza, la guida alle migliori pizzerie nel mondo, ha stilato la speciale classifica con Le 20 Migliori Pizze in Viaggio in Italia – da taglio e asporto – 2020. Sono stati premiati “tutti quei locali dunque frequentati per un consumo di tipo veloce e specializzati nei servizi di take away e delivery, al contempo capaci di offrire un livello qualitativo altissimo”.

Il primo posto è stato conquistato da Pizzarium (Roma), “mecca mondiale della pizza in teglia”. Secondo Oliva Pizzamore di Acri (CS), punto di riferimento della Calabria. Terzo Sancho, insegna storica di Fiumicino (RM). Al 15esimo posto c’è la pizzeria Scrocchia di Bergamo.

LA CLASSIFICA COMPLETA

1)Pizzarium – Roma, Lazio;

2) Oliva Pizzamore – Acri (CS), Calabria;

3) Sancho – Fiumicino (RM), Lazio;

4) ‘O Fiore Mio Pizze di Strada – Bologna, Emilia Romagna;

5) Gina Pizza – Ercolano (NA), Campania;

6) Alimento. – Brescia, Lombardia;

7) Lievito pizza, pane… – Roma, Lazio;

8) Antico Forno Roscioli – Roma, Lazio;

9) Piedigrotta 2 Express – Il Pizz’ino – Alessandria, Piemonte;

10) Pane e Tempesta – Roma, Lazio;

11)Pizzeria Campana dal 1990 – Corigliano Calabro (CS), Calabria;

12) Granocielo – Avezzano (AQ), Abruzzo;

13) 20 Pizza & Delicious in Teglia – Cava de’ Tirreni, Campania;

14) Pizzeria Paco Linus & Luca Iannicelli – Napoli, Campania;

15) Scrocchia – Bergamo, Lombardia;

16) 1947 Pizza Fritta Napoli – Napoli, Campania;

17) Pistamentuccia – Bologna, Emilia Romagna;

18) Pizzeria Mary Rose – Napoli, Campania;

19) Pizzeria Pizzica – Cosenza, Calabria;

20) Il sole di Napoli – Padova, Veneto.