Speciali per le elezioni, Boss in incognito o Arma letale? La tv del 21 settembre

Per la prima serata in tv, lunedì 21 settembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Speciale Porta a Porta Elezioni 2020”. Speciale sugli attesi risultati elettorali e del Referendum con i leader politici, i direttori delle principali testate, i sondaggisti e in collegamento i nuovi Presidenti delle Regioni.

La politica terrà banco anche su RaiTre alle 21.20 con “TG3 speciale Elezioni Regionali in Emilia-Romagna ed in Calabria” e su Rete4 alle 21.25 con “Quarta Repubblica”, condotto da Nicola Porro; su La7 alle 21.15 con lo “Speciale TgLa7 – Elezioni amministrative e referendum”, condotto da Enrico Mentana.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con “Boss in incognito”. Protagonista di questa terza puntata è Carmela Schettino, proprietaria, insieme a suo marito Alessandro De Masi, de La Contadina, uno dei marchi più conosciuti in assoluto nel settore della produzione e della vendita della mozzarella di bufala. Con sede centrale ad Altavilla Silentina, più di 180 dipendenti e quasi 70 punti vendita in tutta Italia, La Contadina produce ogni anno 1.400 tonnellate di mozzarella di bufala. Oltre alla mozzarella, La Contadina produce formaggi, paste fresche e tanti prodotti che sono un invito al mangiare sano. Nella sua avventura in incognito, Carmela, da tutti conosciuta come Melania, incontrerà i suoi dipendenti: Cosimina, che le insegnerà a fare la pasta fresca, Sergio, che le mostrerà come avviene la vendita dei prodotti in negozio, Carmela, che le mostrerà come si confezionano le mozzarelle e come si fa una treccia di bufala, Virgilio, che fa il casaro, mestiere antico e affascinante. Anche in questa puntata, Max Giusti scenderà in campo per aiutare il Boss. Entrerà anche lui in incognito in azienda e affiancherà Virginio, il trasportatore di latte che, partendo dalle stalle delle bufale, preleva il latte e lo porta al caseificio.

In questa nuova stagione, per la prima volta nella storia del programma, anche il conduttore va in incognito e, con un nome di fantasia e nuove sembianze, grazie a un travestimento, in alcune occasioni può dare una mano al boss e sostituirlo nella sua missione. A Max Giusti il compito di accompagnare il pubblico alla scoperta di realtà aziendali italiane d’eccellenza e di narrare l’incontro tra due mondi solitamente separati e distanti, quello dei boss – che decidono di affrontare la sfida di lavorare sotto copertura nella loro azienda, per conoscerla meglio – e quello dei loro lavoratori. Le telecamere di Boss in incognito arrivano nelle aziende con un pretesto che serve a non far insospettire gli operai: in azienda viene detto che si sta girando “Un lavoro in sette giorni”, un documentario per la Rai che aiuta a ricollocare alcune persone che hanno perso il lavoro a causa del Covid, sottoponendole a un training di una settimana. Solo al termine della settimana, i lavoratori scoprono che sono stati affiancati nelle loro mansioni dal loro boss e, in alcuni casi, da Max Giusti, che svela la sua vera identità.

Boss in incognito è tornato in onda in un momento molto particolare: l’emergenza Coronavirus ha messo a dura prova tutto il sistema produttivo italiano, ma il programma è l’occasione per raccontare la resistenza e la rinascita delle nostre aziende e di tutti i lavoratori.

Su Canale5 alle 21.20 ci sarà una nuova puntata del “Grande Fratello Vip”, condotto da Alfonso Signorini. Accanto a lui, come opinionisti, non mancheranno Antonella Elia e Pupo.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.15 c’è “Colombiana”; su La5 alle 21.05 “La custode di mia sorella”; su Iris alle 20.55 “Arma letale”; e su Italia2 alle 21.15 “Il signore degli anelli – Le due torri”

Su Rai4 alle 21.20 verrà proposta la serie “Marvel’s Daredevil”. Dopo aver scontato anni di carcere, il boss della malavita Wilson Fisk, noto come Kingpin, è a piede libero. Con l’aiuto di “Dex” Poindexter, un agente dell’FBI con una straordinaria mira, Kingpin vuole ricostruire il suo regno criminale: Daredevil è pronto a impedirglielo.

Su Rai5 alle 21.15 verrà proposto il documentario “Graham Greene e il lato oscuro delle cose”. Oltre ad essere stato uno dei più grandi scrittori del suo tempo, Greene è stato uno spirito irrequieto dalla vita misteriosa. Una vita che sembra la trama di un film; e infatti la vita di Greene si riflette nei suoi romanzi: la fuga dal conformismo, l’incessante bisogno di emozioni forti e situazioni pericolose.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Little Murders by Agatha Christie”. Andrà in onda l’episodio dal titolo “Omicidio nel sonno”: scappata da un ospedale psichiatrico, Sacha si nasconde in una casa isolata. Ma presto inizia a essere tormentata da terribili visioni di sangue…

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip” e su Real Time alle 21.20 il docu-reality “Vite al limite: e poi”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.