Avrebbe invaso la corsia opposta, scontrandosi frontalmente e in modo violento contro un bus che sopraggiungeva dalla direzione opposto: un impatto fortissimo, che ha distrutto la parte frontale dell’auto.

Sono stati attimi di paura a Sotto il Monte Giovanni XXIII dove, attorno alle 13.30, un incidente ha coinvolto una vettura e un pullman: è successo in via dell’Industria.

Foto 2 di 2



Sul posto in pochi minuti sono sopraggiunti i mezzi di soccorso, un elicottero alzatosi in volo da Milano e un’autoambulanza, insieme ai carabinieri della compagnia di Zogno e ai vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine e un mezzo dalla centrale di Bergamo.

Fortunatamente sul bus non c’erano passeggeri, mentre l’autista della vettura, un uomo di 36 anni, è stato subito sottoposto a cure mediche sul luogo dell’incidente. È stato trasportato in codice rosso in ospedale.

I vigili del fuoco hanno poi messo in sicurezza i mezzi e bonificato la zona.