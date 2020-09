Regionali: Giani in Toscana, Emiliano in Puglia e Zaia stravince in Veneto

La Lombardia non cambia il presidente in questa tornata del 2020. Ma il risultato è importante per l’intera politica nazionale, per il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e la sua coalizione governativa.

Secondo gli exit poll questo sarà il risultato, che invece si conoscerà in modo concreto verso le 18.

Le Regioni chiamate al voto sono Veneto, Liguria, Marche, Puglia, Campania, Toscana e Valle d’Aosta.

Alle 15 – In Toscana, Giani avanti di tre punti da Ceccardi.

Testa a testa tra Emiliano e Fitto in Puglia.

De Luca stravince in Campania.

Toti supera il 50% in Liguria.

Acquaroli molto avanti nelle Marche.

Zaia valanga, oltre il 70% in Veneto.

Alle 15.35 CAMPANIA

Vincenzo De Luca 54.0-58.0%

Stefano Caldoro 23.0-27.0%

Valeria Ciarambino 10.5-14.5%

Giuliano Granato 1.0-3.0% LIGURIA

Giovanni Toti 51.0-55.0%

Ferruccio Sansa 38.0-42.0%

Aristide Massardo 2.0-4.0%

Alice Salvatore 0.0-2.0%

MARCHE

Maurizio Mangialardi 34.0-38.0%

Francesco Acquaroli 47.0-51.0%

Gian Mario Mercorelli 7.0-9.0%

Roberto Mancini 1.5-3.5%

PUGLIA Michele Emiliano 39.0-43.0% Raffaele Fitto 39.0-43.0% Antonella Laricchia 11.0-15.0% Ivan Scalfarotto 1.0-3.0%



TOSCANA Eugenio Giani 43.5-47.5% Susanna Ceccardi 40.0-44.0% Irene Galletti 4.5-6.5%

Tommaso Fattori 2.0-4.0% VENETO

Luca Zaia 72.0-76.0%

Arturo Lorenzonivc 16.0-20.0%

Enrico Cappelletti 3.0-5.0%

Daniela Sbrollini n.d. VALLE D’AOSTA

In base al primo Exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle regionali in Valle d’Aosta (dove si vota con un sistema elettorale diverso rispetto alle altre regioni) il primo partito è la Lega (20-24%), seguito dal Progetto Civico Progressista (che comprende anche il Pd) con il 13-17% e dall’Union Valdotaine (11-15%) e dal Centrodestra (FI e Fdi-Meloni) 8-10%. Altre liste: Vda unie 7,5-9,5%, Alliance valdotaine 7-9%, Pour l’autonomie 4-6%, M5S 4-6%, Rinascimento 3,5-5,5%, Vdalibra 3-5%, Vda futura 3-5%, Pays d’Aoste Souverain 1-3%.

ORE 16.50

TOSCANA

Giani al 46.50% (centrosinistra)

Ceccardi 42,30%

MARCHE

Acquaroli al 43,80% (Fratelli d’Italia)

Mangialardi 38,70% (Centrosinistra)

ORE 17.05

LIGURIA

Prime proiezioni per la Liguria. Giovanni Toti è in testa con il 53,50%, Ferruccio Sansa per il Centro Sinistra e M5S è al 39,50, mentre Aristide Massardo di IV, PSI e Più Europa è al 3,60%.

ORE 17.25

PUGLIA

Con un margine di errore del 2%, le prime proiezioni in Puglia: Michele Emiliano per il centro sinistra al 46,8%; Raffaele Fitto per il centro destra al 38,00%, Antonella Laricchia del M5S e Puglia Futura con 10,80%, mentre Ivan Scalfarotto per Italia Viva al 2,30%.

CAMPANIA

Prima proiezione per la Campania. Vincenzo De Luca per il Centrosinistra raccoglie il 66,80%, Stefano Caldoro per il centrodestra è al 19,20 mentre Valeria Ciarambino del M5S è al 10,60%.

ORE 17.45

TOSCANA

Il Centrosinistra con Eugenio Gianì si assesta al 47,20%, mentre il Centrosinistra con Susanna Ceccardi 40,80%.

ORE 18.10

MARCHE

Francesco Acquaroli di Fratelli d’Italia è al 47,30% mentre Maurizio Mangialardi si ferma al 37,6%.