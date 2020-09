Regionali: exit poll, Giani avanti in Toscana, testa a testa Emiliano e Fitto in Puglia

La Lombardia non cambia il presidente in questa tornata del 2020. Ma il risultato è importante per l’intera politica nazionale, per il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e la sua coalizione governativa.

Secondo gli exit poll questo sarà il risultato, che invece si conoscerà in modo concreto verso le 18.

Le Regioni chiamate al voto sono Veneto, Liguria, Marche, Puglia, Campania, Toscana e Valle d’Aosta.

Alle 15 – In Toscana, Giani avanti di tre punti da Ceccardi.

Testa a testa tra Emiliano e Fitto in Puglia.

De Luca stravince in Campania.

Toti supera il 50% in Liguria.

Acquaroli molto avanti nelle Marche.

Zaia valanga, oltre il 70% in Veneto.

Alle 15.35 CAMPANIA Vincenzo De Luca 54.0-58.0% Stefano Caldoro 23.0-27.0% Valeria Ciarambino 10.5-14.5%

Giuliano Granato 1.0-3.0% LIGURIA

Giovanni Toti 51.0-55.0% Ferruccio Sansa 38.0-42.0% Aristide Massardo 2.0-4.0%

Alice Salvatore 0.0-2.0% MARCHE

Maurizio Mangialardi 34.0-38.0%

Francesco Acquaroli 47.0-51.0%

Gian Mario Mercorelli 7.0-9.0%

Roberto Mancini 1.5-3.5%

PUGLIA Michele Emiliano 39.0-43.0% Raffaele Fitto 39.0-43.0% Antonella Laricchia 11.0-15.0% Ivan Scalfarotto 1.0-3.0%