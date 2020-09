Referendum: in Bergamasca alle 23 di domenica ai seggi il 41,89%

Come si sa il referendum sul numero dei parlamentari non ha bisogno di quorum per essere valido. Ma in Bergamasca i votanti nella giornata di domenica è stato alto, più della media nazionale che si attesta al 39,38%: alle 23 ha votato infatti il 41,89%.

A Bergamo città, dove il sindaco Giorgio Gori ha espresso il proprio voto in piazza Cittadella intorno alle 20, la presenza ai seggi è del 41,68%.

Ricordiamo che si può votare anche oggi, lunedì, dalle 7 alle 15.

In alcuni paesi, in particolare in quelli in cui si sceglie anche il sindaco, ma non solo, la percentuale dei votanti ha superato già il 50%. Ecco dove:

Fuipiano: 64,44

Valleve: 64,29

Cividate al Piano: 64,27

Parzanica: 63,70

Clusone: 60,55

Mezzoldo: 60,54

Colere: 59,01

Borgo di Terzo: 58,86%

Oneta: 58,70

Cene: 58,06

Sorisole: 56,17

Almè: 55,58

Oltressenda Alta: 53,97

Gazzaniga: 50,79

Barbata: 50,48

Cassiglio: 50 preciso

Sotto il 30% invece in pochissime realtà come:

Foppolo: 24,20

Valtorta: 27,62

Valbondione: 29,99