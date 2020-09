Incrodati sul Pizzo Arera, soccorso notturno

Intervento in notturna per la VI Delegazione Orobica del Soccorso Alpino. L’allertamento da parte della centrale è arrivato poco dopo le 18 di domenica 20 settembre. Due persone, una donna di 38 anni e un uomo di 44, erano saliti lungo la Via dei Cugini, sul Pizzo Arera, ma al rientro hanno sbagliato percorso e si sono incrodati. Allora hanno chiesto aiuto. È partita subito una squadra di tecnici, sul posto anche l’elisoccorso di Areu (Azienda regionale emergenza urgenza) abilitato per il volo notturno, decollato da Como. Le due persone soccorse sono state riportate a valle, illese.