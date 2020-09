In auto cocaina, eroina e hashish: scovati dalla Polizia Locale

Nonostante il considerevole impegno dato dalla vigilanza attiva per le consultazioni del referendum abrogativo, nel fine settimana la Polizia Locale dei comuni associati di Spirano e Pognano ha proseguito nella propria serrata attività di controllo del territorio.

Gli agenti sono stati impegnanti in un inseguimento di un motociclo di grossa cilindrata che ha interessato i territori di Pognano Lurano e Spirano, dove il conducente veniva definitivamente bloccato dopo essersi impantanato all’interno di un’area campestre nei pressi di un distributore di carburante, nel tentativo di sottrarsi al controllo.

Il marocchino alla guida, regolare sul territorio italiano, si era dato a precipitosa fuga in quanto sprovvisto della patente di guida perché mai conseguita. Per lui oltre alle numerose sanzioni elevate per le violazioni commesse durante la condotta del motociclo, è stata contestata anche la guida senza patente ed il fermo amministrativo del veicolo.

Anche due soggetti, uno di nazionalità italiana e uno di nazionalità tunisina, non sono sfuggiti agli occhi attenti degli Agenti della Polizia Locale che li hanno trovati in possesso di un modico quantitativo di cocaina, eroina e hashish.

Nei confronti dell’uomo italiano, proprietario e conducente dell’utilitaria, segnalato al Prefetto di Bergamo in qualità di assuntore di stupefacenti, è stata ritirata la patente di guida per trenta giorni, mentre il tunisino irregolare sul territorio anche lui segnalato quale assuntore di stupefacenti, è stato invitato all’Ufficio Immigrazione della Questura di Bergamo, per la regolarizzazione della sua posizione di soggiorno sul territorio italiano.