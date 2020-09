L'inchiesta

Fondi Lega, quei 73mila euro fatturati da Malanchini al commercialista arrestato

Agli atti dell'indagine sui fondi della Lega spunta anche il nome del consigliere regionale del Carroccio, ex sindaco di Spirano. Secondo gli ispettori di Bankitalia soldi sospetti anche quelli usati per pagare lo staff di Salvini, in cui figura il giornalista bergamasco Matteo Pandini