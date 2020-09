Elezioni amministrative, nei 13 Comuni al voto in Bergamasca affluenza al 67,65%

Alla chiusura delle urne, alle 15 di lunedì 21 settembre, nei 13 Comuni chiamati a rinnovare le rispettive amministrazioni comunali ha votato quasi il 68% dei 34.786 elettori.

Il dato definitivo parla di un 67,65%, in linea con quello della passata tornata che si era fermato a 66,29%.

Il dato migliore lo ha fatto segnare Cividate al Piano, dove ha espresso il proprio voto quasi il 76% degli aventi diritto: il più basso, invece, a Gazzaniga dove il conteggio si è fermato a poco più del 61%.

L’ultimo dato ad arrivare, attorno alle 16.15, è stato quello di Sorisole: 67,31% l’affluenza definitiva.

Già nella serata di domenica la buona affluenza alle urne aveva consentito ai candidati unici di Colere, Mezzoldo e Valleve di mettere in fresco lo spumante: nei tre Comuni, due dei quali commissariati e uno che aveva perso il proprio sindaco per Covid, era infatti sufficiente superare il quorum per poter assegnare la fascia tricolore.

Lo spoglio delle schede inizierà nella mattinata di martedì 22.