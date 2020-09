Colere, Mezzoldo e Valleve, una sola lista, quorum obbligatorio: già raggiunto

Nei tre Comuni in cui una sola lista in pista aveva bisogno del quorum per poter eleggere il sindaco, il quorum già domenica sera è stato raggiunto.

A Colere Gabriele Bettineschi con la lista “Avanti per Colere“, a Mezzoldo Stefania Siviero con la “Stella Alpina” e a Valleve Gianfranco Lazzarini con “Uniti per Valleve” ora devono solo verificare se i voti validi sono più del 50% per essere sicuri di sedere sulla sedia più importante del loro paese.

Ricordiamo che si vota ancora dalle 7 alle 15 di lunedì e che lo spoglio delle schede avverrà martedì dalle 9 di mattina.