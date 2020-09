Un pic nic in giardino sotto le stelle: Villa Canton apre il suo parco

La location, splendida, è situata all’interno di un parco secolare: un favoloso giardino all’italiana. Parliamo di Villa Canton, a Trescore Balneario. Una dimora storica, inserita in una meravigliosa cornice del settecento, da molte persone scelta per celebrare il loro sogno d’amore, o altri eventi importanti della vita. Quelli che difficilmente si scordano.

Il settore – come tanti altri – ha subito gravi ripercussioni economiche a causa dell’emergenza Covid-19. Di conseguenza, i titolari del ristorante si sono attivati per ripartire nel migliore modo possibile. Tra cene all’aperto in mezzo all’incantevole bellezza del giardino, popolato dalle statue del famoso artista austriaco Antonio Sanz; ma anche cuscini, plaid e candele per un’atmosfera intima e romantica. La stessa filosofia riempie le sale interne del ristorante, impreziosite da camini e finestre che si affacciano sul giardino.

Villa Canton, a Trescore Balneario





Cynara Flair, l’agenzia che organizza eventi da vivere en plein air, soprattutto su parchi storici, si è molto interessata all’iniziativa, al punto che il 23 settembre sarà organizzato un pic nic in giardino.

La fondatrice di questo team, organizzato da sole donne, è Antonella Guzzardi, laureata in storia dell’arte: si autodefinisce una ‘learning by doing’ (che impara provando) e si occupa maggiormente di allestire tre filoni: wedding ed eventi, feste per bambini e pic nic all’aperto.

Il giardino di villa Canton non ha potuto non attirare la curiosità di Antonella, da sempre appasionata di arte e alta ristorazione. Non resta che aspettare il giorno 23.