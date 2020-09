Speciale Soliti ignoti, Mamma mia! o PresaDiretta? La tv del 20 settembre

Per la prima serata in tv, domenica 20 settembre su RaiUno alle 20.35 andrà in onda “Soliti Ignoti Special Vip”, condotto da Amadeus. Una puntata speciale in prima serata che avrà come ospiti, nel ruolo di identità da svelare, alcuni personaggi noti del mondo dello spettacolo e della musica. La gara sarà giocata da un concorrente del game show, che proverà ad abbinare le giuste identità e a risolvere il gioco finale del “parente misterioso”. Nel corso della serata, ci saranno momenti di musica per una serata all’insegna del divertimento e dell’allegria.

Su RaiDue alle 21.05 l’appuntamento è con il telefilm “Hawaii Five-0”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Nella tela del ragno”: Steve viene contattato dalla C.I.A. perché sua madre sembra essere diventata complice di una capo-cartello della droga e vogliono che lui vada a recuperarla…

Su RaiTre alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “Presadiretta”, il programma d’inchieste condotto da Riccardo Iacona. Il reportage proposto stasera, dal titolo “La ripartenza verde”, è dedicato allo sforzo di ripartire e ricostruire il Paese nella direzione di un’economia sostenibile. L’accelerazione dei cambiamenti climatici uniti alla crisi economica provocata dal Covid-19 impongono una svolta immediata: la rivoluzione verde non può più aspettare. “La ripartenza verde” ha raccolto l’allarme di importanti equipe di scienziati che hanno indagato, fin dalle prime settimane della pandemia, sulla correlazione tra inquinamento atmosferico e propagazione del virus. Le polveri sottili e il particolato delle aree più inquinate del nord Italia potrebbero essere stati vettori del virus? “PresaDiretta” vuole raccontare l’urgenza di trasformare radicalmente l’economia e i modelli produttivi, mentre purtroppo, le fonti fossili e l’inquinamento prodotto dalle città, dalle industrie, dall’agricoltura e dall’allevamento intensivi, continuano a produrre milioni di tonnellate di Co2 ogni anno.

Il grande progetto del New Green Deal, fondamentale per trasformare l’Europa nel primo continente a impatto climatico zero, riuscirà a decollare? E il Piano di Ripresa su cui sta lavorando il Governo per ottenere i fondi del Recovery Fund si muovono nella direzione giusta?

Nel programma, le testimonianze di scienziati ed esperti, climatologi ed economisti e le storie delle imprese virtuose che hanno già cambiato passo. “Non c’è nessun motivo oggi di rimanere in una infrastruttura morente, quella dei combustibili fossili, che non darà nessuna opportunità di investimento, di business e di lavoro. Ecco perché questo è il momento più importante della storia umana: la nascita di una terza rivoluzione industriale che potrà creare nuove imprese, nuova occupazione e nuovi investimenti. È il Green Deal.” ha detto Jeremy Rifkin – economista e ambientalista di fama mondiale – in un’intervista in esclusiva.

E poi un viaggio in Sardegna, l’isola del sole e del vento, che con le sue fonti di energia rinnovabile potrebbe diventare la prima Regione d’Europa libera dai combustibili fossili. Quali sono gli ostacoli su questa strada?

In studio in diretta con Riccardo Iacona gli ospiti: Enrico Giovannini il portavoce dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile e membro della Commissione Colao, convinto sostenitore dell’uscita verde dalla crisi; Fabrizio Bianchi, epidemiologo e scienziato del Cnr esperto sulle conseguenze dell’inquinamento sulla salute; Donatella Spano, agrometeorologa dell’Università di Sassari e coordinatrice del primo studio che simula gli scenari di quello che potrebbe accadere nel nostro Paese con un aumento della temperatura di 5 gradi.

Su Canale5 alle 21.10 “Live – Non è la D’Urso”, condotto da Barbara D’Urso. Per la prima volta in tv Asia Argento sarà ospite insieme alla figlia Anna Lou Castoldi.

Flavia Vento affronterà le cinque sfere dopo il suo ritiro dal Grande Fratello Vip dopo un solo giorno di permanenza nella casa. Inoltre, Barbara d’Urso mostra una busta choc gold che riguarda il passato della contessa De Blanck.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.25 c’è “The water diviner”; su Italia1 alle 21.20 “La mummia”; su Rai4 alle 21.20 “La Partita”; su La5 alle 21.05 “Mamma mia!”; su Iris dalle 20.25 “The terminal”; e su Italia2 alle 21.15 “Big Bang Theory”.

Su Rai5 alle 21.15 verrà proposto il documentario “Wild Australia”. Il vasto interno dell’Australia è arido – quasi un quinto è classificato come deserto. Con temperature che arrivano a superare i 50 gradi e pochissima pioggia, è un habitat dove pochi riescono a sopravvivere.

Da segnalare, infine, su La7 dalle 20.35 “Atlantide”; su La7D alle 21.30 il telefilm “Grey’s anatomy”; su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip” e su Real Time dalle 20.30 il docu-reality “90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.