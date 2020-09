Si elegge il sindaco in 13 Comuni: dove e quando si vota, tutti i candidati e le liste

Sono tredici i Comuni bergamaschi chiamati al voto domenica 20 e lunedì 21 settembre per il rinnovo delle rispettive amministrazioni e consigli comunali.

I seggi sono aperti domenica dalle 7 alle 23, mentre lunedì per mezza giornata dalle 7 alle 15.

Una volta chiuse le urne inizierà lo spoglio da parte degli scrutatori, prima delle schede del Referendum e poi delle elezioni comunali.

Sono 34.786 gli elettori chiamati alle urne in questi tredici comuni: dai 7.500 circa di Clusone e Sorisole fino ai 122 di Valleve.

Almè, Colere, Oneta, Parzanica e Valleve vogliono uscire dal commissariamento, Cene e Mezzoldo cambiano guida dopo le tragiche morti per Covid dei sindaci Giorgio Valoti e Raimondo Balicco.

ALMÈ – 4.635 elettori

Gli almensi tornano a votare dopo il commissariamento del Comune avvenuto lo scorso gennaio a seguito delle dimissioni presentate contestualmente da 7 dei 12 consiglieri (tre della maggioranza e quattro della minoranza) portando allo scioglimento del consiglio comunale e, di fatto, alla decadenza dell’ex sindaco leghista Massimo Bandera, alla guida del gruppo consiliare “Vivere Almè”, tre anni e mezzo dopo la sua elezione.

Ora per la carica di sindaco è corsa a due: da una parte l’ex primo cittadino si ripropone con la lista “Vivere Almè”, che unisce la Lega e la lista civica “Costruiamoci il futuro”, e dall’altra c’è l’ex presidente delle Acli provinciali di Bergamo, Rosa Gelsomino, alla guida della lista civica “Almè 24011”, che aggrega volti nuovi e tre ex consiglieri che nello scorso mandato sedevano fra i banchi delle minoranze.

Lista civica Almé 24011

Candidato sindaco ROSA GELSOMINO

Consiglieri: Silvia Airoldi, Barbara Della Mussia, Franco Fanizzi, Nicole Farina, Antonio Marica, Sofia Emma Mastrota, Maurizio Maurizio, Marco Poleni, Katia Rota, Fausto Villa, Sara Viscardi.

Vivere Almè

Candidato sindaco MASSIMO BANDERA

Consiglieri: Vincenzo Boffelli, Clara Donizetti, Debora Falgari, Valter Fumagalli, Giovambattista Gotti, Roberta Mazzoleni, Michele Milesi, Sara Quarti, Claudio Enrico Rapallini, Alessandro Scalvedi, Mattia Tarchini, Mario Angelo Zenoni.

BORGO DI TERZO – 917 elettori

Uno sta guidando il Comune, l’altro l’ha retto per dieci anni: a Borgo di Terzo è sfida tra Stefano Vavassori, primo cittadino uscente, e Mauro Fadini, in carica nei due mandati precedenti a quello appena trascorso.

Vavassori, 56 anni, sposato e con 2 figli, operaio in una ditta di Grumello del Monte, si ripresenta con la lista civica Cittadini per Borgo di Terzo.

Fadini, 66 anni, sposato e con una figlia e due nipotini, ex insegnate di laboratorio in diversi istituti di Bergamo, punta a riconquistare la poltrona con la lista Nuova proposta- Borgo di Terzo.

Cittadini per Borgo di Terzo

Candidato sindaco STEFANO VAVASSORI

Candidati consiglieri: Luca Anselmi, Elisabetta Bassi, Fabrizio Bellini, Gianpietro Cortesi, Simone Gabbiadini, Giada Ghilardi, Massimiliano Meli, Antonella Mora, Sara Oberti, Davide Vitali.



Nuova proposta

Candidato sindaco: MAURO FADINI

Candidati consiglieri: Patrizia Barboni, Rosanna Bolzan Kayirangwa, Patrik Colonetti, Stefano Consonni, Diego Ingaglio, Enrico Landoni, Maria Rosa Lazzarini, Francesco Samuele Macario, Luca Mondini, Giovanni Viola.

CENE – 3.523 elettori

Nel momento più delicato dell’emergenza Covid-19, Cene ha perso la sua guida: il sindaco Giorgio Valoti, a cui nel maggio 2019 i cittadini avevano affidato il quarto mandato, è scomparso a metà marzo, proprio mentre la Val Seriana veniva travolta dalla diffusione incontrollata della pandemia.

Un evento improvviso e inaspettato che ha riportato i cittadini alle urne.

La sfida sarà ancora tra la lista Lega Salvini, questa volta capitanata da Edilio Moreni, e la civica Insieme per Cene, che candida Anna Gusmini e non Andrea Persico che un anno fa mancò il successo per soli 89 voti.

Lega Nord

Candidato Sindaco EDILIO MORENI

Consiglieri: Gaia Anselmi, Marcella Bazzana, Davide Bonsembianti, Andrea Camozzi, Nicola Capitanio, Stefano Casa, Marisa Masserini, Elena Nodari, Luca Persico, Patrizia Stefenetti, Alessandro Valoti, Enzo Verzeroli.

Insieme per Cene

Candidato Sindaco ANNA GUSMINI

Candidati consiglieri: Mattia Balini, Davide Bonsaver, Riccardo Calomeni, Laura Camozzi, Mattia Maetini, Alice Mosconi, Maura Mutti, Gabriele Necchi, Andrea Persico, Maria Peracchi, Elisa Verzeroli, Giovanni Zanetti.

CIVIDATE AL PIANO – 3.854 elettori

Un testa a testa, una sorta di ballottaggio: è il bipolarismo perfetto che va in scena a Cividate al Piano in occasione delle prossime elezioni comunali del 20-21 settembre.

La sfida è tra Comunità democratica, guidata dal sindaco uscente Gianni Forlani, e Gente comune, che candida invece a primo cittadino l’esponente di Cambiamo! Francesco Gatti e riunisce tutto il centrodestra che cinque anni fa si presentò invece con tre liste differenti.

Gente Comune

Candidato sindaco FRANCESCO GATTI

Consiglieri: Giovanna Moleri, Nicola Moioli; Luca Maifredi, Giada Armellini, Antonella Rubagotti, Michele Masotti, Elena Deretti, Stefano Sabbadini, Gian Luigi Belloli, Silvia Bellebono, Maurizio Bizioli, Andrea Vescovi.

Comunità democratica

Candidato sindaco GIOVANNI BATTISTA FORLANI

Consiglieri: Roberto Bellometti, Sara Belotti, Giorgio Bonassi, Riccardo Caproni, Antonella Casati, Gloria Chitò, Alessandra Duci, Paolo Foresti, Giovanna Pagani, Luciano Piccolo, Edoardo Raimondi, Dario Ventura.

CLUSONE – 7.557 elettori

A Clusone si propone una delle sfide più interessanti per il peso che il territorio ricopre all’interno della Val Seriana e di tutta la Bergamasca.

Ai nastri di partenza della competizione due liste.

La prima (Centrodestra per Clusone – Antonella Luzzana Sindaco) è quella che rappresenta la continuità, con l’attuale vicesindaco Antonella Luzzana che prende il posto di Paolo Olini come candidato a primo cittadino: a sostenerla il centrodestra, con Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia a fare fronte comune.

A sfidarla, invece, chi negli ultimi cinque anni è stato all’opposizione. Sotto la guida di Massimo Morstabilini, infatti, si è creata un’unica civica (Clusone al Massimo) che unisce idealmente le attuali minoranze che, tutte insieme, all’ultima tornata elettorale avevano raccolte oltre tremila preferenze contro le 1.800 circa del sindaco Olini.

Centrodestra per Clusone – Antonella Luzzana Sindaco

Candidato sindaco ANTONELLA LUZZANA

Consiglieri: Veronica Acerbis, Tiziano Mario Bosio, Nadia Fantoni, Elena Emilia Merelli, Paolo Olini,Marco Orlandi, Marcello Petrogalli, Mauro Pezzoli, Andrea Scandella, Marco Scandella, Giuseppe Trussardi, Sabina Zanchi.

Clusone al Massimo

Candidato sindaco MASSIMO MORSTABILINI

Consiglieri: Roberto Balduzzi, Marta Barcella, Luciano Bassanelli, Marco Brasi, Flavia Bigoni, Davide Calegari, Bruno Giudici, Michela Giudici, Michele Lazzaretti, Mattia Meringolo, Giuseppe Petrogalli, Alessandra Tonsi.

COLERE – 1.036 elettori

Dopo oltre un anno di reggenza affidata al commissario prefettizio Letterio Porto, Colere ci riprova: un unico candidato, Gabriele Bettineschi, per la carica di sindaco che dovrà quindi battere il quorum per poter indossare la fascia tricolore.

Bettineschi è già stato in municipio a Colere dal 1999 all’ottobre 2016, con esperienze di consigliere e assessore: sci e turismo, manutenzione del territorio, raccolta differenziata e istruzione sono alcuni punti cardine nel suo programma elettorale.

Avanti per Colere

Candidato sindaco GABRIELE BETTINESCHI

Consiglieri: Ruggero Piantoni, Leandro Belingheri, Guglielmo Bendotti, Patrizia Bendotti, Mauro Belingheri, Daniele Pedrocchi, Livio Bettineschi, Federica Belingheri, Mattia Belingheri.

FUIPIANO – 233 elettori

Corsa a due per la carica di primo cittadino. Da una parte c’è Valentina Zuccala, che ha amministrato il paese negli ultimi cinque anni, che si ripresenta alla guida della lista “Per Fuipiano”, mentre dall’altra c’è Luigi Elena con la lista “Uniti Possiamo Fuipiano”.

Per Fuipiano

Candidato sindaco VALENTINA ZUCCALA

Consiglieri: Adriana Invernizzi, Federica Locatelli, Stefania Manzoni, Sonia Rota, Silvano Pretalli, Giovanni Salvi, Eugenio Testa, Giovanni Zuccala.



Uniti Possiamo Fuipiano

Candidato Sindaco LUIGI ELENA

Consiglieri: Thomas Carminati, Giuseppe Giustranti, Letizia Invernizzi, Cinzia Luzzana, Claudio Manzoni, Daniela Assunta, Pretalli, Miriam Pulcini, Vincenzo Rota.

GAZZANIGA – 4.227 elettori

Quando tutto lasciava pensare a una corsa solitaria e alla battaglia contro il quorum, a Gazzaniga è spuntata una seconda lista: un sentore che già da inizio anno serpeggiava in paese ma che è diventato realtà solo a fine agosto.

La sorpresa, però, è che la corsa verso la fascia tricolore sarà tutta interna al centrodestra: da un lato l’amministrazione uscente di Mattia Merelli, con quel patto Lega-Forza Italia che a Gazzaniga trionfa dal 1993, e dall’altro Fratelli d’Italia in appoggio alla neonata lista civica “Gazzaniga si rinnova”, che fa capo a Filiberto Rosa.

Lega Nord Salvini Lombardia – Forza Italia Berlusconi

Candidato a sindaco MATTIA MERELLI

Consiglieri: Alberto Ongaro, Angelo Merici, Marco Masserini, Carrara Pamela, Marcello Gusmini, Emanuela Ghilardini, Urbano Brignoli, Arianna David, Gabriella Gusmini, Luciano Oliva, Adriana Peracchi, Michela Pollace.

Fratelli d’Italia Giorgia Meloni- Gazzaniga si rinnova

Candidato a sindaco FILIBERTO ROSA

Consiglieri: Giancarlo Maffeis, Roberta Chiesa, Giuseppe Radaelli, Luca Lacavalla, Mariacristina Biava, Mariavirginia Manzoni, Tarcisio Assolari, Iris Paganessi, Ivonne Valsecchi e Augusta Anesa.

MEZZOLDO – 158 elettori

“Vogliamo portare avanti il lavoro di Raimondo, accettiamo questa sfida anche per lui”. Stefania Siviero, candidata sindaco a Mezzoldo, non dimentica l’ex primo cittadino Raimondo Balicco, scomparso lo scorso marzo all’età di 77 anni dopo aver contratto il Covid-19. Buona parte delle persone che compongono la lista ‘Stella Alpina’ facevano parte della Giunta Balicco, con l’inserimento di qualche giovane leva.

Stella alpina

Candidato sindaco: STEFANIA SIVIERO

Consiglieri: Domenico Rossi, Marzia Breviario, Maurizia Lazzarini, Riccardo Lazzarini, Valerio Lazzarini, Giovanni Battista Marchesi, Alex Salvini, Mauro Savini, Alice Tironi.

ONETA – 572 elettori

Meno di 600 abitanti e quattro liste in corsa. E pensare che nel 2019 nessuno si era fatto avanti. Sicuramente c’è fermento in quel di Oneta, in val del Riso. In lizza per la fascia tricolore ci sono l’ex sindaco Angelo Dallagrassa, sfidato da Alex Airoldi, Marco Folini e Luca Oriani.

Uniti per Oneta

Candidato sindaco ANGELO DALLAGRASSA

Consiglieri: Enrico Baronchelli, Eva Bassanelli, Franco Borlini, Marco Carobbio, Veronica Costa, Claudio Martensini, Anna Maria Mercurio, Matteo Seghezzi, Federico Valle.

Impegno popolare per l’Italia

Candidato sindaco ALEX AIROLDI

Consiglieri: Gianluigi Candiani, Daniela Teresa Conti, Fabrizio Italo, Simone Lavazza, Stefano Lavazza, Elvira Pati, Teresina Rossetti in Wagner.

Impegno Civico

Candidato sindaco: MARCO FOLINI

Consiglieri: Eugenio Cadei, Elisa Doci, Giuseppe Doci, Matteo Pievani, Annita Roggeri, Giuseppe Schillaci, Annamaria Speziari.

L’Altra Italia

Candidato sindaco: LUCA ORIANI

Consiglieri: Angela Cilla, Pulcheria Anna d’Orsi, Luigi Glave, Salvatore Mandunzio, Nicola Minchillo, Adele Panunzio, Francesco Petronzi, Amelia Volgarino.

PARZANICA – 380 elettori

Da oltre un anno Parzanica è senza un sindaco vero e proprio. Da quando, il 5 settembre 2019, il grillino Antonio Ferrari ha rassegnato le proprie dimissioni a causa di una maggioranza sempre più risicata che l’ha portato ad andarsene, non senza polemiche, prima di essere sfiduciato. Per guidare il Comune è stato così nominato come commissario prefettizio il viceprefetto Gennaro Terrusi.

Ora a sfidarsi saranno Battista Cristinelli, con la sua lista civica Parzanica Futura, e Corrado Danesi, con la sua lista civica Forza Popolare per Parzanica.

Forza popolare per Parzanica

Candidato sindaco CORRADO DANESI

Consiglieri: Andrea Aloisi, Bruno Bettoni, Gilia Bettoni, Laura Bonomelli, Omar Danesi, Oreste Danesi, Pasino Olindo Danesi, Teodoro Flannonio, Alex Gabanelli, Giuseppe Rinaldi,

Parzanica futura

Candidato Sindaco CRISTINELLI BATTISTA

Consiglieri: Simona Danesi, Vincenzo Danesi, Diego Fenaroli, Leone Maurizio Pellegrino, Mauro Danesi, Davide Franini, Nicholas Danesi, Paolo Danesi, Fabiola Ceruti.

SORISOLE – 7.572 elettori

Per la carica di primo cittadino è sfida a tre: oltre all’attuale sindaco Stefano Vivi (alla guida della lista Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e Per un Paese Migliore, per cui è sceso in campo addirittura Matteo Salvini) ci sono Stefano Stecchetti (Sorisole insieme) e Massimo Baggi (alla guida della lista civica Impegno Comune).

I due sfidanti non hanno negato di aver ragionato sulla costruzione di un’unica lista alternativa all’amministrazione uscente ma, alla fine dei conti, non è stato trovato l’accordo che soddisfava entrambi.

Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, per un Paese Migliore

Candidato sindaco STEFANO VIVI

Consiglieri: Fabio Cornolti , Ramona Mussetti, Antonio Conconi, Valentina Busi, Giada Giupponi, Nicola Sala, Franco Cometti, Livio Baggi, Pamela Panarese, Alessandro Gerotti, Cristina Locatelli, Eugenio Zambelli.

Sorisole insieme

Candidato sindaco STEFANO STECCHETTI

Consiglieri: Elena Normanni, Domenico Gaeni, Maurizio Rota, Daniele Baggi, Stefania Bacuzzi, Alberto Imberti, Davide Pini, Paola Pasta, Laura Micheli, Cristiano Regazzoni.

Impegno Comune

Candidato sindaco MASSIMO BAGGI

Consiglieri: Alessia Bacuzzi, Giacomo Bianchi, Alessio Brembilla, Andrea Cadei, Sharon Carminati, Gianluigi Cavalli, Rebecca Colleoni, Daniele Marchesi, Roberta Orzero, Marco Piazzalunga, Michele Rinaldi, Paola Valle Vallomini.

VALLEVE – 122 elettori

Valleve, dopo le vicissitudini giudiziarie legate al caso Brembo Ski che hanno travolto l’ex sindaco Santo Cattaneo, è da tempo in mano al commissario prefettizio Andrea Iannotta: lo scorso maggio, nessuna lista si era presentata alle amministrative. Ora alla competizione elettorale si è iscritto il solo Gianfranco Lazzarini, per decenni alla guida di Camerata Cornello.

Uniti per Valleve

Candidato sindaco GIANFRANCO LAZZARINI

Consiglieri: Silvia Baldini, Letizia Franca Berera, Mauro Berera, Ermanno Cattaneo, Marco Cattaneo, Stefano Locatelli, Damiano Midali.