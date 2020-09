Muriel e Toloi fanno doppietta; sabato 26 si fa sul serio (e Toro già ko)

Due test match a Zingonia per l’Atalanta e doppia vittoria: 5 gol al mattino e 3 al pomeriggio.

Vediamo come.

Nella prima partita, l’Atalanta batte il Como per 5-1 con doppiette di Muriel e Toloi: segnano all’8′ Muriel, al 15′ Toloi, al 42′ Malinovskyi, al 43′ Muriel; nella ripresa al 16′ Toloi e al 19′ su rigore Gabrielloni per il Como.

Gasperini manda in campo Sportiello, Toloi, Sutalo, Caldara, Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens, Malinovskyi, Gomez, Muriel.

Nella seconda partita, sempre contro una squadra di Serie C, l’Atalanta nel pomeriggio batte il Ravenna per 3-1. Formazione completata anche con qualche ragazzo della Primavera, in campo questi undici: Carnesecchi, Romero, Palomino, Djimsiti, Bellanova, Da Riva, Pasalic, Ruggeri, Diallo (che sarebbe Traore), Colley, Zapata.

Vanno in gol al 45′ Colley, nel secondo tempo all’8′ Pasalic, al 20′ Zanoni segna il gol dell’ex e al 30′ Zapata su rigore (fallo su Romero).

Entrambe le partite sono state giocate a porte chiuse, al Centro Bortolotti e sono stati gli ultimi test per i nerazzurri a una settimana dal debutto in campionato.

Sabato 26 l’Atalanta inizia il suo campionato con la seconda giornata alle 15 sul campo del Torino, sconfitto per 1-0 a Firenze nella prima giornata (gol di Castrovilli al 33′ del secondo tempo, bene solo Sirigu per i granata). Mancheranno gli squalificati Djimsiti e Romero e gli infortunati Gollini, Miranchuk e Pessina, mentre nel Toro fuori Baselli, da valutare Rodriguez.