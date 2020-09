Mondiali di ciclismo, anche il bergamasco Masnada tra i convocati dal ct Cassani

I Campionati del Mondo di ciclismo vedranno nuovamente protagonista un bergamasco.

Il commissario tecnico Davide Cassani ha infatti inserito Fausto Masnada nella lista dei dieci corridori scelti per la prova iridata di Imola.

Apparso in grande forma alla Tirreno-Adriatico, il 26enne di Laxolo ha convinto l’ex professionista emiliano coronando così una stagione all’insegna dell’approdo alla Deceuninck-Quick Step.

In attesa di conoscere nei prossimi giorni i nomi degli otto titolari e delle due riserve, Cassani ha annunciato anche l’esclusione di Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida), Davide Formolo (UAE Team Emirates) e Gianni Moscon (Ineos Grenadiers).

“Come sempre è difficile e dispiace lasciare a casa atleti che hanno sempre dimostrato un grande attaccamento alla Maglia Azzurra, ma ci sono momenti in cui bisogna fare delle scelte e queste non possono prescindere da fattori contingenti – ha commentato il tecnico tricolore – Ringrazio, comunque, Sonny, Davide e Gianni per l’impegno dimostrato e per la sincerità con la quale ci siamo confrontati in questi giorni”.

A meno di sorprese dell’ultima ora, a guidare la formazione italiana sarà Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo) che, sulle strade tanto care a Vittorio Adorni, proverà ad animare la corsa in attesa di ritrovare la condizione migliore.

Il circuito bolognese potrebbe offrire ottime chance anche a Diego Ulissi (UAE-Emirates), recente vincitore del Giro del Lussemburgo, come a Andrea Bagioli (Deceunick-Quick Step) che si è guadagnato la prestigiosa convocazione al primo anno da professionista.

Fari accesi anche sulla cronometro con Filippo Ganna (Ineos Grenadier) che proverà a migliorare il terzo posto dello scorso anno.

Gli uomini élite per Imola 2020

Strada

Andrea Bagioli – Deceuninck-Quick Step

Alberto Bettiol – EF Pro Cycling

Gianluca Brambilla – Trek-Segafredo

Damiano Caruso – Bahrain-McLaren

Nicola Conci – Trek-Segafredo

Matteo Fabbro – Bora-Hansgrohe

Fausto Masnada – Deceuninck-Quick Step

Vincenzo Nibali – Trek-Segafredo

Diego Ulissi – UAE Team Emirates

Giovanni Visconti – Vini Zabù KTM

Crono

Edoardo Affini – Mitchelton-Scott

Filippo Ganna – Team Ineos