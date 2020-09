Bergamo, dopo il Covid riparte l’Associazione Parkinsoniani: il calendario

Il Covid ha messo a dura a prova anche la sezione di Bergamo dell’Associazione Italiana Parkinsoniani, con l’obbligo di stare in casa imposto dai provvedimenti attuati per contrastare il diffondersi della pandemia, la conseguente interruzione di tutte le attività di gruppo.

“Questo virus ci ha messo in ginocchio e non solo dal punto di vista della salute – spiega il presidente Marco Guido Salvi – dell’economia, dell’occupazione ecc . Come associazione il virus ci ha evidenziato alcune criticità portandoci a dover decidere quale strada intraprendere.

Come conseguenza della pandemia, ancora oggi e non si sa per quanto tempo, la Casa di Riposo Fondazione Carisma, dove abbiamo la nostra sede, resta inaccessibile a persone esterne.

Questo ci impedisce di tenere in funzione la segreteria, lo Sportello Parkinson e di sviluppare lì le nostre iniziative. Per supplire a questo disagio abbiamo quindi deciso per la segreteria di attivare il trasferimento di chiamata dal numero telefonico dell’ufficio a un cellulare, di tenere costantemente aggiornato il sito internet e di aumentare la comunicazione con i soci (con mail, sms e WhatsApp).

Sul piano delle attività, lo sforzo, organizzativo che abbiamo condotto in quest’ultimo periodo è stato quello di riorganizzare tutte le nostre attività al di furori della struttura di Carisma.

Dopo una serie di contatti abbiamo individuato la possibilità di utilizzare per alcune attività, in particolare la Fisioterapia di gruppo, la palestra del Centro Sportivo Don Bepo Vavassori in via don Bepo Vavassori 9 al Villaggio degli Sposi a Bergamo. La Fisioterapia di gruppo, per effetto di un accordo tra Aip e Carisma che sarà condotta da operatrici che già seguivano i gruppi al Gleno”.

Gli incontri di fisioterapia.si svolgeranno, a partire da martedì 29 settembre, il martedì e giovedì dalle 9,30 alle 10,30 e dalle 11,00 alle 12,00. In questa struttura, oltre alla fisioterapia di gruppo verrà svolto anche il Traning del Cammino.

Martedì 22 settembre alle ore 10 è organizzato un incontro, aperto a tutti, che si terrà nella palestra al Centro Sportivo don Bepo Vavassori, dove si potrà visitare la struttura, saranno fornite indicazioni sulla formazione dei gruppi di fisioterapia e indicazioni sulla varie attività.

INFO E CALENDARIO DELL’ASSOCIAZIONE

SEGRETERIA

Permane la chiusura e per supplire a questo disagio abbiamo deciso di attivare il

trasferimento di chiamata per il numero telefonico dell’ufficio, di tenere

costantemente aggiornato il sito internet e di aumentare la comunicazione con i soci

con mail, sms e WhatsApp.

ATTIVITA’

Fisioterapia di gruppo. – I corsi si terranno nella palestra del “Centro Sportivo Don

Bepo Vavassori” al Villaggio degli Sposi di Bergamo e saranno guidati da fisioterapiste

di CARISMA. Gli incontri di fisioterapia si svolgeranno, a partire da martedì 29 settembre, il

martedì e giovedì dalle 9,30 alle 10,30 e dalle 11,00 alle 12,00. Il referente cui rivolgersi

per eventuali richieste o informazioni è la Signora Valeria Rubini (338 2559331).

Kick Boxing – Per il corso, che è realizzato in collaborazione con la società SUPREM,

è previsto un incontro settimanale fissato per il mercoledì dalle 18,30 alle 19,30

presso la palestra del Patronato San Vincenzo. Il referente cui rivolgersi per

eventuali informazioni è il sig. Graziano Rocchetti (cellulare 333.6282425)

Training del cammino – Gli incontri sono realizzati con PERFORM Sport Medical

Center. Sono programmati due incontri settimanali presso la palestra del “Centro

Sportivo Don Bepo Vavassori” al Villaggio degli Sposi di Bergamo nei giorni di

mercoledì e venerdì dalle 10,00 alle11,00. Il referente cui rivolgersi per eventuali

informazioni è il signor Ilario Marcati (cellulare 338 4238596)

Teatro Terapia – L’attività è condotta dalla Cooperativa Punto a Capo con incontri

settimanali programmati di volta in volta. Il referente cui rivolgersi per eventuali

richieste o informazioni è il sig. Giulio d’Adda (cellulare 333 1390831).

Dance for Parkinson – Il corso è offerto dalla Scuola di Danza di Andrea Ingram, si

tiene ogni mercoledì dalle 11:00 alle 12:00 presso la Scuola di Danza a Cassano

d’Adda Centro Commerciale Agorà in Piazza Gobetti a partire dal 23/09/2020.

(Contatti: Andrea Ingram 347-8223935 e Sergio Limonta 345-6192791)

Tango Terapia – Persistono perplessità sull‘ organizzazione del corso in quanto risulta

molto difficile immaginare un tango senza l’abbraccio. Con i nostri Tangheri

(Stefania e Andrea) stiamo cercando una soluzione.

INIZIATIVE ED EVENTI

Mostra fotografica parlante NON CHIAMATEMI MORBO. Verrà realizzata al Piccolo

Teatro di Milano dal 22 al 27 settembre

Mostra di pittura del maestro Tarcisio Bettoni – sala Manzù Bergamo (date da

definire)

INCONTRODI PRESENTAZIONE

Per Martedì 22 settembre alle ore 10 è organizzato un incontro, aperto a tutti, che si

terrà nella palestra al Centro Sportivo don Bepo Vavassori; dove si potrà visitare la

struttura, saranno fornite indicazioni sulla formazione dei gruppi di fisioterapia e

indicazioni sulla varie attività.