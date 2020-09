A2A Calore e Servizi e ANCE Bergamo insieme per il teleriscaldamento

Martedì 22 settembre alle 16 A2A Calore e Servizi e ANCE Bergamo (Associazione Nazionale Costruttori Edili) organizzano un T-lab design dal titolo: “Il sistema di TLR a Bergamo, sviluppo e potenzialità”.

Un incontro rivolto agli operatori di settore e a tutti coloro che vogliono approfondire i sistemi più innovativi di teleriscaldamento finalizzati a riqualificare e a rendere ancora più sostenibile dal punto di vista energetico la città di Bergamo.

Nel webinar si avrà l’opportunità di conoscere e approfondire, oltre lo stato attuale del teleriscaldamento nella città, anche i casi studio Guarda di Finanza ed Ex Ospedale e l’importante progetto “Bergamo + Green” che prevede nei prossimi 5 anni una notevole implementazione della rete grazie a un accordo tra A2A Calore e Servizi e REA Dalmine per il recupero di calore da scarto proveniente dal termovalorizzatore, consentendo così di raddoppiare fino al 50% l’attuale offerta di teleriscaldamento a Bergamo con conseguente convenienza per chi sceglie di allacciarsi e per l’ambiente.