Valgoglio, si sente male e si accascia lungo il sentiero: muore a 48 anni

Improvvisamente ha iniziato ad accusare forti dolori al petto e allo stomaco, si è accasciato ed è morto: tragedia nella mattinata di sabato 19 settembre a Valgoglio, dove un 48enne ha perso la vita.

L’uomo si trovava in compagnia di un amico lungo il sentiero 268 che da Valgoglio porta a Capanna Lago Nero e Laghi d’Aviasco: proprio il suo compagno di viaggio ha avvertito i soccorsi, attivati celermente poco prima delle 9 e arrivati in pochi minuti sul posto, ma per l’escursionista non c’è stato nulla da fare.

Il personale medico li ha raggiunti con un elisoccorso alzatosi in volo da Sondrio, mentre da Clusone sono arrivati gli uomini del Soccorso Alpino.