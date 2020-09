Ubriaco non trova la porta di casa: colpisce con violenza quelle dei vicini, arrestato

È rientrato a casa probabilmente sotto l’effetto di sostanze alcoliche e, non riuscendo a trovare la porta della propria abitazione, ha iniziato a colpire con violenza quelle dei vicini, rompendo anche una vetrata interna al condominio.

È successo nella mattinata di sabato 19 settembre in via dei Caniana a Bergamo dove per riportare la calma è dovuta intervenire il personale della Squadra Volante della Questura.

Al loro arrivo gli agenti hanno rintracciato subito il ragazzo, un 29enne boliviano con numerosi precedenti di polizia che ha subito iniziato a minacciarli e a opporre resistenza all’identificazione.

Una volta fermato e portato in auto, il 29enne ha chiesto ripetutamente agli agenti di essere rilasciato dietro l’offerta prima di 50 euro e poi di 100 euro, invitandoli più volte a fermarsi vicino a un bancomat per consentirgli di prelevare.

Il ragazzo è stato dunque arrestato per istigazione alla corruzione, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale: l’Autorità Giudiziaria ne ha disposto il trasferimento in carcere a Bergamo.