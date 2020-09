Officina del Ben Essere, aperte le iscrizioni ai corsi: sconti speciali per le famiglie

“Ripartiamo con le attività per le famiglie”. Così il direttore tecnico dell’Officina del Ben Essere, Max Archetti, illustra i nuovi corsi, che si svolgeranno nel rispetto delle normative anti-Covid nella sede di Curno in via Enrico Fermi, 52/A.

Le proposte sono rivolte a tutte le età con sconti speciali per i curnesi e le famiglie, con l’obiettivo di diventare un centro di riferimento per tutte le persone del circondario.

Da settembre a giugno si svolgeranno corsi di wushu, yoga e combat per adulti e corsi per bambini, con la possibilità di usufruire di diverse tipologie di abbonamento a seconda della durata e della frequenza che si desidera.

Inoltre gli abbonati possono chiedere lezioni extra personali o in gruppo ma anche accedere alla palestra senza insegnante.

Gli iscritti potranno partecipare a una lezione di prova gratuita per tutti i corsi.

Per avere ulteriori informazioni contattare il direttore tecnico Max Archetti telefonando al numero 3382677703, inviare un’e-mail a cascinagervasoni@edass.eu oppure consultare il sito www.officinadelbenessere.onlin e