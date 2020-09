L’Atalanta scalda i motori: 5-1 al Como, doppiette per Muriel e Toloi

Nel weekend in cui parte ufficialmente la Serie A l’Atalanta, a cui la Lega ha concesso il rinvio della prima giornata che si sarebbe dovuta giocare contro la Lazio, continua la sua preparazione al centro Bortolotti di Zingonia.

Sabato mattina per i nerazzurri di Gian Piero Gasperini era in programma un test amichevole contro il Como, formazione che milita in Lega Pro: 5-1 il risultato finale, con le reti di Muriel (doppietta), Toloi (doppietta) e Malinovskyi.

Gara sbloccata dopo 8′ dal colombiano con una bella azione personale, perfezionata con una conclusione nell’angolino.

Il raddoppio al 15′ con Toloi, bravo a ribadire in rete una deviazione di Gosens sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Il 3-0 al 42′ con Malinovskyi su assist del Papu, mentre un solo minuto più tardi arriva anche il quarto gol ancora con Muriel, stavolta su suggerimento di Hateboer.

Nella ripresa dopo 16′ Toloi, servito da Hateboer, confeziona la sua doppietta personale, mentre al 19′ accorcia le distanze il Como con Gabrielloni su calcio di rigore.

Gasperini ha schierato la sua squadra con un 3-4-2-1, con Toloi, Sutalo e Caldara davanti a Sportiello, Hateboer e Gosens sulle corsie, de Roon e Freuler nel mezzo, e Malinovskyi-Gomez a supporto di Muriel.