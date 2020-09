Sembra che la lunga estate calda stia per finire. Vediamo l’evoluzione a Bergamo e in provincia con il bollettino curato da Maurizio Sabatino del Centro Meteo Lombardo

ANALISI GENERALE

L’area di bassa pressione presente sulla penisola iberica, nel suo migrare verso oriente, andrà erodendo il bordo occidentale del promontorio altopressorio che dalle coste africane si estende fin sulle aree centro settentrionali europee. Il vortice ciclonico Mediterraneo, presente sul Peloponneso, sarà responsabile di intensa fenomenologia sull’area Egea. Durante la giornata di sabato, assisteremo quindi a una risalita pressoria sul meridione e a un lieve cedimento del promontorio anticiclonico al nord, che consentirà l’ingresso in quota di correnti più fredde dai settori nord-occidentali ed un aumento dell’istabilità sui rilievi. Sulla Lombardia, aumento della nuvolosità dal pomeriggio-sera e dalla giornata di Domenica, precipitazioni, localmente a carattere temporalesco lungo i nostri rilievi.

Sabato 19 settembre 2020

Tempo Previsto: generali di condizioni di bel tempo con cieli da poco nuvolosi ad irregolarmente nuvolosi su gran parte della Lombardia per passaggio di nuvolosità medio-alta. Nuvolosità cumuliforme al mattino sui rilievi dell’alta Valchiavenna in rapida estensione lungo i rilievi della Valtellina, Orobie e Gardesano con possibilità di deboli precipitazioni, in rapido esaurimento durante la prima parte della mattinata. Dal pomeriggio temporanee schiarite e nuvolosità compatta sui rilievi del estremo Oltrepo Pavese.

Temperature: Massime in lieve diminuzione comprese tra 26/29°C; minime in lieve calo e comprese tra 16/19°C

Domenica 20 settembre 2020

Tempo Previsto: instabilità sui rilievi Alpini, Prealpini e Oltrepo dovuta all’ingresso di correnti umide occidentali con probabili fenomeni precipitativi su Alto Verbano, Valchiavenna e Valtellina. Irregolarmente nuvoloso sulle restanti aree ma con nuvolosità in graduale aumento dal pomeriggio associata a possibili, deboli e locali precipitazioni serali, su Verbano e lungo i settori Alpini, Prealpini ed Oltrepo.

Temperature: Massime stazionarie comprese tra 26/28°C; minime stazionarie e comprese tra 17/19°C

Lunedì 21 settembre 2020

Tempo Previsto: diffusa instabilità. Nottetempo e prima parte della giornata, molto nuvoloso su rilievi nord-occidentali ed Oltrepo, con precipitazioni a carattere temporalesco sui settori centro occidentali. Da metà mattina temporanea attenuazione della fenomenologia sui settori occidentali e fenomenologia precipitativa, localmente a carattere temporalesco, attesa lungo tutta la fascia Prealpina ed estremo Oltrepo Pavese. Precipitazioni a carattere di rovescio a temporale dal tardo pomeriggio su aree centro-occidentali della regione.

Temperature: Massime stazionarie comprese tra 26/28°C; minime stazionarie e comprese tra 17/19°C.