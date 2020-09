Case: valori stabili e domanda in crescita a Bergamo

Valori stabili e domanda in crescita a Bergamo.

Il Vice Presidente Nazionale Fiaip Giuliano Olivati e Salvatore Ranucci, Presidente di Fiaip Bergamo hanno partecipato nei giorni scorsi al Comitato consultivo tecnico dell’ Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) del Ministero delle Finanze, insieme ai tecnici dell’Agenzia delle Entrate, ai rappresentanti dell’Ordine dei Commercialisti, degli ingegneri e del Collegio dei Geometri per esaminare e valutare le proposte di aggiornamento della Banca dati OMI e i dati di Bergamo e provincia.

I dati parziali del primo semestre mostrano una situazione sostanzialmente stazionaria, con variazioni fisiologiche a macchia di leopardo e ottima tenuta dei valori rilevati nelle zone semicentrali del capoluogo e nei comuni di cintura, come pure nei centri della Bassa (Romano di Lombardia, Treviglio).

“Dai dati provvisori dei volumi di compravendita relativi al primo trimestre del 2020 emerge – dichiara Salvatore Ranucci, Presidente Fiaip Bergamo – la brusca frenata alla crescita degli scambi

che durava dal 2014. Il calo del -24,6% del numero delle transazioni su tutto il territorio bergamasco (Bergamo città -23,4%), registrato nel I trimestre 2020 rispetto allo stesso periodo

dell’anno precedente, è frutto delle chiusure obbligate imposte per le attività non indispensabili causa emergenza sanitaria. Le locazioni mostrano però ancora delle medie dei canoni elevate.

Insieme a molti operatori prendiamo atto della riduzione dei flussi turistici, un fattore che ha inciso sull’andamento degli affitti brevi, con riconversione di diverse strutture ricettive da locazione breve a medio-lunga. Resta forte il richiamo residenziale di Bergamo come entità urbana vivibile, a misura d’uomo, e al tempo stesso città d’arte, un vero e proprio museo a cielo aperto”.

“Il mercato a Bergamo, secondo le nostre rilevazioni, tiene bene nel residenziale, dichiara Giuliano Olivati Vice Presidente Nazionale FIAIP, e la ripresa dipenderà molto dall’andamento

dell’economia nei prossimi mesi, per cui sarà determinante l’utilizzo strategico degli ingenti aiuti europei”.

“Lo smart working pesa sempre di più sul mercato e nella ricerca di nuove e più ampie soluzioni abitative per le famiglie – precisa Olivati – come pure la richiesta di spazi esterni vivibili, terrazzi e

giardini, meglio ancora se in zone a contatto con il verde. I valori degli immobili sono stabili e la domanda oggi sale a +15% nel primo semestre 2020. Vengono messi temporaneamente tra

parentesi, in attesa di sviluppi dello scenario Covid, i settori commerciale e terziario, già rivoluzionati dal mutamento delle abitudini di consumo e di gestione degli spazi lavorativi. Riteniamo come FIAIP necessario un vero e proprio shock fiscale per il settore commerciale, in grado di supportare già nel 2020 tutte le attività commerciali e terziarie. Oggi è necessario stimolare i consumi e mantenere in vita tutte le attività imprenditoriali e professionali esistenti, oltre a far nascere nuove realtà innovative”.