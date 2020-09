Capienza ridotta negli stadi? La Curva Nord dice no: “O tutti o nessuno”

“Capienza ridotta posto assegnato, un’altra cazzata di un calcio malato: o tutti o nessuno”: recita così lo striscione che la Curva Nord Bergamo ha esposto all’esterno del Gewiss Stadium nella mattinata di sabato 19 settembre, sotto il settore dove è di casa, oggetto delle recente e spettacolare riqualificazione.

Una presa di posizione netta e precisa contro la volontà di consentire l’ingresso allo stadio solo a un determinato numero di spettatori.

“Verrà determinato un ingresso parziale del pubblico per le partite? A gran voce diciamo no grazie: o tutti o nessuno! – ribadisce il gruppo sulla pagina Facebook ‘Sostieni la Curva’ – Verrebbe a mancare totalmente quello spirito aggregativo e passionale che rappresenta la nostra curva, il nostro stadio, la nostra città. Non saremo parte di uno spettacolo desolante e di una gestione che tende a dividere invece di unire. All’Atalanta ci torneremo, ma tutti insieme”.

Nel weekend che vede l’inizio del campionato di Serie A (l’Atalanta non scende in campo grazie a una deroga concessa dalla Lega) la sperimentazione parte da Parma-Napoli e Sassuolo-Cagliari: al Tardini e al Mapei Stadium potranno accedere fino a mille tifosi, secondo un’ordinanza regionale dell’Emilia Romagna.