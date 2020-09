Ballando con le stelle, Chiamami col tuo nome o Philadelphia? La tv del 19 settembre

Per la prima serata in tv, sabato 18 settembre su RaiUno alle 20.35 prendera il via la nuova stagione di “Ballando con le Stelle”, il dance show condotto da Milly Carlucci, con Paolo Belli.

Le coppie annunciate sono: Barbara Bouchet – Stefano Oradei, Lina Sastri – Simone Di Pasquale, Rosalinda Celentano – Samuel Peron, Vittoria Schisano – Marco De Angelis, Elisa Isoardi – Raimondo Todaro, Alessandra Mussolini – Maykel Fonts, Tullio Solenghi – Maria Ermachkova, Ninetto Davoli – Ornella Boccafoschi, Paolo Conticini – Veera Kinnunen, Daniele Scardina – Anastasia Kuzmina, Antonio Catalani – Tove Villfor, Costantino della Gherardesca – Sara di Vaira e Gilles Rocca – Lucrezia Lando.

Mentre Samuel Peron è ancora in stand by a causa della positività al Covid, Daniele Scardina, dopo due tamponi negativi, è tornato ad allenarsi duramente e solo sabato si saprà se farà parte della prima puntata di questa edizione. Nel frattempo, al fianco di Rosalinda Celentano scende in pista un volto già noto agli appassionati del programma, la ballerina danese Tinna Hoffman, che in passato ha partecipato in coppia con Sean Kanan e Stefano Pantano. Sarà una coppia, dunque, per la prima volta nella storia di Ballando con le stelle, composta di sole donne.

Come in ogni edizione, al termine della puntata, una coppia potrebbe essere eliminata, ma tutte, a distanza di qualche settimana, avranno però la possibilità di rientrare in gara, a condizione di continuare a studiare con impegno e costanza.

Per la prima puntata, inoltre, torna uno dei momenti più attesi dello show, quello dedicato al “Ballerino per una notte”, un personaggio molto famoso si metterà alla prova preparando in poche ore, una coreografia da eseguire durante la diretta del programma. La sua esibizione verrà valutata dalla giuria presente in studio e il punteggio ottenuto servirà a migliorare la classifica di una delle coppie in gara.

Tra le conferme di questa edizione la presenza fissa di Roberta Bruzzone, la nota criminologa che di settimana in settimana svelerà qualche curiosità sulle personalità dei nuovi concorrenti. Al suo fianco in ogni puntata ci sarà Alberto Matano, conduttore di Vita in Diretta. Ma anche qualche novità in serbo soprattutto per la giuria, composta da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli, e capitanata da Carolyn Smith. È infatti in arrivo un avversario in più: non solo il giudizio del pubblico da casa e la vis polemica dei concorrenti, ma una sorta di “antigiuria”, tre voci del popolo che avranno la possibilità di contestare le votazioni e in una fase della gara di smentirle premiando qualcuno dei concorrenti “penalizzati”. Il giudizio finale su eliminazioni e promozioni spetterà sempre al pubblico da casa che avrà la possibilità di partecipare alla gara votando le proprie coppie preferite direttamente sui social network, dai profili ufficiali di Ballando con le stelle.

Molte saranno le prove che le tredici coppie in gara affronteranno ogni sabato sera: balli caraibici, standard, latino-americani, ma anche prove a sorpresa che serviranno a valutare il loro grado di preparazione, sottoponendosi alla temutissima valutazione della giuria di esperti e di quella popolare. Tutti i momenti musicali di ogni singola puntata saranno affidati a Paolo Belli e alla sua Big Band, che accompagneranno, dal vivo, l’esibizione dei ballerini al ritmo di brani arrangiati secondo gli stili musicali di ogni singola gara.

Su Canale5 alle 21.30 l’appuntamento è con “Tu si que vales”. A valutare le esibizioni degli artisti il quartetto composto da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi, sempre pronti a giudicare con serietà e professionalità, ma anche a farsi coinvolgere e a lasciarsi appassionare da gag irresistibili o da performance inusuali.

Al timone dello show il trio formato dall’argentina Belen Rodriguez e dai campioni dello sport Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara.

Anche quest’anno Sabrina Ferilli rappresenterà la giuria popolare, formata da cento votanti presenti in studio.

RaiTre alle 21.20 trasmetterà il film “Chiamami col tuo nome”. A metà degli anni Ottanta, nell’Italia settentrionale, il diciassettenne Elio, l’unico figlio della famiglia italo-americana dei Perlman, si prepara ad affrontare un’altra noiosa estate nella villa dei genitori quando l’arrivo di Oliver sconvolge i suoi giorni. Accademico ventiquattrenne, Oliver è arrivato per aiutare il padre di Elio, insigne professore ed esperto di cultura greca. Durante le sei settimane di permanenza dell’ospite, Elio viene conquistato dal suo essere frizzante, spontaneo e affascinante.

Su RaiDue alle 21.05 andrà in onda il telefilm “S.W.A.T”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Passi falsi” e “Intoccabile”. Nel primo, la gang dei Los Altos si sta preparando per tornare sulle strade e si sta armando per scatenare una guerra… Nel secondo, durante una passeggiata, Deacon e la sua famiglia assistono ad una sparatoria. Il mandante è Murido, capo del traffico di droga colombiano, che gode di una certa immunità da parte della Cia in cambio di informazioni utili al Governo…

Su Rai5 alle 21.15 verrà riproposta la 58° edizione del Premio Campiello che si è tenuta in Piazza san Marco, cuore della città di Venezia. Interviste ai cinque finalisti Patrizia Cavalli, Sandro Frizziero, Francesco Guccini, Remo Rapini e Ade Zeno. Ospite d’onore Alessandro Baricco, a cui viene assegnato il Premio Fondazione Il Campiello 2020.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.25 c’è “Senza tregua 2”; su Italia1 alle 21.25 “L’era glaciale 2 – Il disgelo”; su La7 alle 21.15 “Philadelphia”; su Rai4 alle 21.20 “Box 314 – La rapina di Valencia”; su Iris alle 20.55 “Inconceivable”; e su Italia2 alle 21.15 “The Lodgers – Non infrangere le regole”.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Professor T.”; su La5 alle 21.05 la replica del “Grande Fratello Vip”; su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip” e su Real Time alle 21.30 “Vite al limite”

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.