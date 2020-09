Tale e quale show, Beata ignoranza o Snowpiercer? La tv del 18 settembre

Per la prima serata in tv, venerdì 18 settembre su RaiUno alle 21.25 prenderà il via la nuova stagione di “Tale e Quale Show”, condotto da Carlo Conti.

I vip in gara saranno dieci, divisi tra 5 donne e 5 uomini. Sul palco dello Studio 5 si metteranno in gioco la cantante Barbara Cola, l’imitatrice Francesca Manzini, la conduttrice Carolina Rey, la showgirl Carmen Russo, la performer musicale Giulia Sol, gli attori Sergio Muniz e Francesco Paolantoni, i cantanti Pago e Virginio e l’attore Luca Ward. Come di consueto, tutti canteranno dal vivo, sulle basi e sugli arrangiamenti realizzati dal maestro Pinuccio Pirazzoli.

Di chi sarà l’interpretazione più avvincente di tutta la stagione? Tutti hanno le carte in regola per ben figurare e per interpretare al meglio i vari big della musica mondiale, imitandoli in tutto e per tutto sia per quel che riguarda la voce che lo stile.

In giuria ci saranno l’attrice e imitatrice Loretta Goggi, lo showman Giorgio Panariello e l’attore e regista Vincenzo Salemme. Oltre a loro, gli stessi vip avranno la possibilità di partecipare alle votazioni dando le proprie preferenze al collega che si vorrà premiare (senza dimenticare anche la possibilità di ‘auto-votarsi’).

Al termine di ciascuna puntata, grazie alla somma delle due votazioni, sarà decretato il vincitore di puntata; la classifica generale, data dalla somma dei voti di ciascuna puntata, porterà invece all’elezione del vincitore finale, che si proclamerà ‘Campione di Tale e Quale Show 10’ (anche in questa nuova edizione ci sarà poi uno spin-off, quando entrerà in scena il Torneo che decreterà il ‘Campione di Tale e Quale Show 2020’).

I 10 partecipanti al varietà saranno seguiti, nell’arco del loro percorso, dai tutor: i “vocal coach” Maria Grazia Fontana, Dada Loi e Matteo Becucci, e la “actor coach” Emanuela Aureli.

Per festeggiare questa decima edizione ci sarà anche il ritorno di uno dei volti più amati del programma, Gabriele Cirilli, che con la sua carica di simpatia tornerà a essere uno dei protagonisti di “Tale e Quale Show” dopo due anni di assenza.

Non mancheranno, come di consueto, gli ‘imitatori del web’, che potranno mandare alla redazione del programma le proprie ‘originali’ performance: le più divertenti saranno poi mandate in onda.

Saranno seguiti tutti i protocolli sanitari anti-Covid previsti al fine di garantire la massima sicurezza non solo agli artisti, ma anche a tutte le persone che lavorano dietro le quinte. Per trucco, parrucco e sartoria sono state approntate nuove soluzioni studiate ad hoc: per esempio all’interno del Teatro 6 degli studi televisivi sono stati allestiti 11 camerini, distanziati l’uno dall’altro.

Su Canale5 alle 21.20 ci sarà il “Grande Fratello Vip”, condotto da Alfonso Signorini affiancato da Antonella Elia e Pupo nel ruolo di opinionisti.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “N.C.I.S”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Sotto silenzio”: durante un’esercitazione di collaudo d’armi, eseguita dal Laboratorio Bellico della Marina, viene rinvenuto il cadavere dell’artigliere Danny Backer. Durante le indagini, l’improvvisa fuga dell’ex fidanzata della vittima, fa pensare che sia coinvolta in qualche modo nell’omicidio…

Su Rete4 alle 21.25 andrà in onda una nuova puntata di “Quarto grado”, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Su Italia1 alle 21.25 c’è “Freedom – Oltre il confine”, condotto da Roberto Giacobbo.

Su La7 alle 21.15 l’appuntamento è con “Propaganda live”, condotto da Zoro

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.20 c’è “Beata ignoranza”; su Rai4 alle 21.20 “Snowpiercer”; su La5 alle 21.05 “Inga Lindstrom – Sonata romantica”; su Iris alle 20.55 “L’impero dei lupi”; e su Italia2 alle 21.15 “The final destination”.

Su Rai5 alle 21.15 verrà proposto il documentario “Art Rider”. Subito fuori Roma, la capitale dell’Impero, sorgeva una terra ricca di piaceri e bellezze, l’orgoglio dei suoi cittadini. L’antica Campania Felix, era, infatti, considerata il fiore all’occhiello dei Romani, il loro luogo preferito per svagarsi e godere i piaceri della vita.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Drop Dead Diva”; su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip” e su Real Time alle 21.20 “Bake Off Italia: dolci in forno”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.