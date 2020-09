Spettacoli, cinema sotto le stelle e fuochi: il Settembre Boltierese

Come ogni anno il mese di Settembre coincide con il Santo Patrono di Boltiere, ovvero Sant’Aurelia. Alla festa religiosa vengono affiancati molti eventi che si susseguono lungo tutta la durata del mese. Il programma è fitto di appuntamenti, che ovviamente saranno svolti nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di contenimento del contagio da Covid19.

Già ieri, Giovedì 17 Settembre, si è tenuto il primo “incontro con chi scrive”. La rassegna culturale, diretta da Maria di Pietro, che vuole portare ogni mese un diverso autore del territorio bergamasco. Il primo autore è stata Rosangela Pesenti, la quale ha presentato il libro “Come sono diventata femminista”.

Si continua poi con l’astrofisico Luca Perri, il quale presenterà il libro : “Le disavventura per diventare astronauti”. L’autore e conduttore di Rai Cultura sarà a Boltiere mercoledì 23. Un appuntamento davvero da non perdere.

La rassegna degli autori avrà poi termine Sabato 26 Settembre con una presentazione dedicata ai bambini da parte di Gisella Laterza, la quale porterà le fiabe tratte dal suo libro “La signora dei gomitoli”.

Rimanendo in tema culturale altri appuntamenti in programma sono per il 24 Settembre la rassegna “zét e mestér de Boltér” di Gigi Medolago, il 25 Settembre Matteo di Tullio e Antonio Vanoli presenteranno due libri sulla storia del paese. Infine, Domenica 26 Settembre a cura di Carlo Arrigoni e Mattia Cattaneo si terrà l’evento teatrale Modì, Maudit, Modigliani.

Oltre alla parte culturale ne è stata prevista anche una più ludica, dedicata sia ai bambini che agli adulti. Per i più piccoli e per i ragazzi il prossimo fine settimana sarà allestito al piazzale del mercato il Luna Park.

Sabato 26 al pomeriggio ci sarà la festa della biblioteca e l’evento curato dall’A.RI.BI (Associazione per il Rilancio della Bicicletta) con possibilità in caso di bel tempo di prove per i più piccoli.

In serata poi verrà proiettato il film “Abel – Figlio del Vento”.

Domenica 27, giorno come di consueto dedicato ai festeggiamenti per il Santo Patrono, alle ore 12 avrà luogo l’evento dedicato ai 18enni con la nascita sociale. Durante tutta la giornata ci saranno i mercatini delle associazione e le bancarelle di commercianti, la pesca di beneficenza nel salone dell’ex-asilo, e in serata il concerto dei 60Mania in Piazza del Volontariato.

I festeggiamenti si chiuderanno con lo spettacolo pirotecnico presso i campi sportivi alle ore 22 di domenica 27 settembre.

Per la realizzazione del Settembre Boltierese l’amministrazione comunale intende ringraziare tutti gli sponsor che hanno contributo a realizzare anche quest’anno molti appuntamenti, in particolare Sodexo, Granulati Italia, Marcegaglia e Carpenteria Mattavelli. Tali sponsor hanno permesso anche di tornare indietro di qualche anno con l’installazione delle luminarie sulla facciata della chiesa e sulla sua cupola, gentilmente concessa in uso dal Parroco Don Giuseppe.

Pubblicazione effettuata con il contributo del Comune di Boltiere