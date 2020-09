Sarnico tra le mete emergenti dell’anomala estate: +850% di prenotazioni

Saranno le meravigliose ville in stile Liberty volute dalla famiglia Faccanoni, il lido Nettuno che si affaccia direttamente sul lago, le prestigiose opere della Pinacoteca Bellini, il sentiero Forcella-Molere con vista mozzafiato o la dolce passeggiata lungo la riva del lungolago che hanno fatto innamorare molti turisti di Sarnico, secondo Volagratis.com tra le mete emergenti di questa anomala estate.

Con la chiusura della stagione, il sito specializzato nella ricerca e comparazione di prodotti e servizi legati al viaggio ha dato gli “Oscar” alle migliori mete emergenti del 2020: analizzando le prenotazioni degli hotel ha individuato le destinazioni che sono state riscoperte in questa estate mostrando come Sarnico, che sorprende per l’appeal, abbia registrato un forte aumento percentuale di prenotazioni rispetto allo stesso periodo del 2019.

Probabilmente la delicata situazione che stiamo vivendo ha spinto gli italiani a riscoprire il Bel Paese da un nuovo punto di vista dove 5 italiani su 10 hanno trascorso i mesi estivi tra i confini nazionali, scegliendo in molti casi di visitare luoghi lontani dai classici itinerari turistici, territori meno battuti e spesso immersi nella natura.

Scorrendo le dieci destinazioni top si nota, per Sarnico, un aumento del 850% delle prenotazioni. “Affacciata sul Lago d’Iseo – si legge nel report – Sarnico unisce il fascino dell’antica Contrada medievale, cuore del centro storico, all’eleganza delle Ville Liberty di inizio Novecento, come Villa Giuseppe Faccanoni. L’intero territorio è costellato di fortezze, come il Castello dei Conti Calepio o il Castello di Grumello al Monte, e percorso da sentieri ideali per godere delle bellezze naturali della Valle di Adrara”.

Nella speciale top 10 compaiono Terni in Umbria (+900%); Sarnico e Ghiffa (+800%) sulla sponda piemontese del Lago Maggiore; Paestum (+600%), uno dei siti archeologici più importanti d’Italia in Campania; L’Aquila, Abruzzo (+575%); Monte Sant’Angelo (+550%), sede dell’Ente Parco Nazionale del Gargano in Puglia; Sperlonga (+450%), affacciata sul Tirreno e all’interno del Parco Regionale Riviera di Ulisse nel Lazio; Porto Ercole (+150%), frazione del comune sparso di Monte Argentario, nel grossetano in Toscana; Madonna di Campiglio (+100%), chiamata anche “La perla delle Dolomiti del Brenta” in Trentino-Alto Adige.