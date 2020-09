Primi giorni al nuovo rondò di Campagnola: “Migliorati traffico e viabilità”

Da qualche giorno, da lunedì per la precisione, è aperta la nuova rotonda tra Campagnola e Malpensata: come è cambiata la situazione? Lo chiediamo all’architetto Attilio Gobbi a cui è stato affidato il progetto dell’intervento e che ci spiega la genesi e i vantaggi della soluzione adottata all’interno della riqualificazione dell’area ex Mangimi Moretti, complesso abbandonato dal 2005, disegno presentato al Comune di Bergamo nel 2018 dalla Arki Srl, società proprietaria dell’area.

Come è nata l’iniziativa di risistemare la rotonda degli ex Mangimi Moretti?

Innanzitutto è importante sottolineare che il rondò si trova in uno dei punti difficili della città di Bergamo, tra Malpensata e Campagnola, per questa ragione chi proveniva dall’autostrada o da

altri quartieri doveva sempre svoltare a sinistra ed è molto pericoloso. Inoltre l’attesa per i semafori era molto lunga, anche 5 minuti, al punto che gli automobilisti per non rischiare lo scatto del

rosso, al giallo o anche prima acceleravano: questo comportamento è stato la causa di molti incidenti. Grazie alla nuova viabilità sono diminuiti tempi d’attesa e code.

Nelle altre città come funziona?

A Milano per esempio, quando ci si trova di fronte a questa situazione, prima si svolta a destra e poi si gira a sinistra. Diciamo che in passato c’era molto meno traffico e il disagio non era così evidente, negli ultimi anni però la circolazione è aumentata molto a Bergamo.

E adesso qui come è cambiata la viabilità?

Come succede a Milano, appunto: in pratica, chi dove andare a sinistra, verso il centro città, non deve più attendere pericolosamente nel mezzo della Circonvallazione come avveniva fino a ieri, ma svolta a destra e attraversa il rettilineo con tempi semaforici più ridotti.

Ci sono altri vantaggi?

Ci sono anche vantaggi che riguardano l’ambiente, abbiamo permesso la “connessione verde” del parco in via Case Barca, zona precedentemente occupata dall’asfalto, e aggiungo che le porzioni

del parco sono state convertite in piste ciclabili. Oltre a tutto anche l’ingresso al quartiere di Campagnola avrà un viale molto più largo perché non sono più presenti i muri a destra e a sinistra. Infine un altro aspetto positivo riguarda soprattutto gli studenti: i ragazzi che escono dalle scuole non sono più costretti ad attraversare la circonvallazione.

Avete già riscontrato miglioramenti in questi pochi giorni?

Sono contento perché già solo in questi pochi giorni, obiettivamente, ho visto dei miglioramenti, anche se qualcuno continua a comportarsi in maniera sleale continuando a svoltare a sinistra.

Penso che con il tempo ci saranno ulteriori progressi, quindi non mi scoraggio se vedo per il momento delle scorrettezze. Secondo le nostre previsioni, entro la fine del 2020, il lavoro sarà

definitivamente completato.

Oltre a svoltare ancora a sinistra, quali comportamenti inadeguati ci sono ancora?

Tra le varie questioni, quella rilevante è quella legata all’alta velocità degli automobilisti: non è possibile vederli sfrecciare in una strada urbana. Sono sicuro che saranno presi provvedimenti per regolare l’andatura dei veicoli. Noi abbiamo lavorato molto proprio per evitare incidenti e altri eventuali pericoli, non credo che chi è deputato ai controlli rimarrà indifferente di fronte a questo problema.

Quale è stata la procedura per poter ottenere il finanziamento?

L’amministrazione comunale di Bergamo sicuramente avrà ricevuto delle segnalazioni da parte dei cittadini, di conseguenza ha provveduto a sostenere un intervento locale chiedendo a un ente

privato di investire in questa ristrutturazione, se non ci fosse stato quest’ultimo, dubito che sarebbe stata cambiato qualcosa. Dal mio punto di vista, per migliorare per bene la situazione,

sarebbe utile un intervento strutturale in modo da diminuire il traffico.