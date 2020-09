La nuova banca dati F-Gas: un webinar per informare le imprese su novità e adempimenti

Ad un anno esatto dall’attivazione della banca dati F-GAS, l’Area Impiantistica di Confartigianato Imprese Bergamo ha organizzato per giovedì 24 settembre alle 18 un webinar informativo gratuito dal titolo “F-GAS: punto della situazione ad un anno dall’entrata in vigore della banca dati”, per informare le imprese del settore su novità e adempimenti.

L’incontro si rivolge alle imprese che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione, smantellamento di tutte le apparecchiature contenenti gas fluorurati (F-GAS) nonché di controllo e di recupero dei gas.

Durante il webinar verranno approfondite le norme di riferimento e il sistema sanzionatorio, la certificazione della persona (patentino) e dell’impresa, la comunicazione degli interventi alla Banca Dati F-GAS, l’impatto inquinante e il controllo delle perdite, la gestione dei rifiuti.

Inoltre verrà presentato lo Sportello F-GAS di Confartigianato Imprese Bergamo a supporto delle imprese del settore.

A moderare l’incontro Giacinto Giambellini, presidente di Confartigianato Imprese Bergamo e rappresentante dell’Area Impiantistica.

Per partecipare al webinar è necessario iscriversi sul sito www.confartigianatobergamo.it